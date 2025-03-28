Сотни жертв из-за одной ошибки: как 48 лет назад произошла крупнейшая авиакатастрофа в мире

Авиакатастрофа унесла жизни 583 человек

В мире регулярно происходят трагедии в небе — как, например, недавний инцидент в аэропорту Торонто (Канада). Однако самой масштабной и страшной катастрофой в истории гражданской авиации остается столкновение двух самолетов на Тенерифе, произошедшее 48 лет назад — 27 марта 1977 года.

"Телеграф" решил выяснить, что стало причиной авиакатастрофы, которую называют самой ужасной в XX веке. Жертвами трагедии тогда стали 583 человека.

Столкновение самолетов в аэропорту Лос-Родеос

В четверг, 27 марта, было 48 лет со дня самой крупнейшей (по числу погибших) авиакатастрофы за всю историю авиации, если не учитывать теракт 11 сентября 2001 года. Произошла она в аэропорту Лос-Родеос (Тенерифе, Канарские острова), на взлетной полосе, где столкнулись два крупных авиалайнера.

Столкновение KLM и Pan American в марте 1977 года

В тот день аэропорт Лос-Родеос оказался перегружен, потому что в соседнем аэропорту на острове Гран-Канарии был совершен теракт. Местные власти решили временно перенаправить самолет в аэропорт Лос-Родеос, который не был рассчитан на такое количество крупногабаритных лайнеров, и на перроне образовалась теснота.

Перрон пассажирского терминала аэропорта Лос-Родеос

Среди прибывших самолетов было два "Боинга-747": один нидерландской авиакомпании KLM, другой американской Pan American. Когда угроза на Гран-Канарии миновала, экипажи начали готовиться к вылету. Но вскоре аэродром накрыл густой туман, ограничивший видимость до 300 метров.

Самая крупная авиакатастрофа в мире, Фото: Getty Images

В этой обстановке капитан KLM, который спешил уложиться в ограниченное по правилам время летной смены, и начал разгон, ошибочно решив, что получил разрешение на взлет от диспетчера. Диспетчер башни управления воздушным движением говорил с сильным испанским акцентом, экипажи самолетов несколько раз все переспрашивали и уточняли команды, перебивая друг друга.

В авиакатастрофе на Тенерифе погибли 538 человек, Фото: Getty Images

В итоге самолет KLM начал набирать высоту и на скорости около 250 км/ч влетел в лайнер Pan American, который находился на взлетной полосе. Капитан американского судна пытался уйти влево со взлетной полосы, но столкновения сложно было избежать. В результате удара и последующего пожара погибли 583 человека. Выжили лишь несколько десятков пассажиров Pan American, которым удалось выбраться через пробоины, возникшие в авиалайнере.

Самолет KLM влетел в лайнер Pan American, Фото: Getty Images

Трагедия, произошедшая 48 лет назад, стала поворотной точной для авиации, поскольку после нее ужесточили процедуры радиообмена, ввели стандартизированные фразы и усилили контроль координации между экипажами и диспетчерами.

Авиакатастрофа 27 марта 1977 года, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, в декабре 2024 года в Канаде при посадке пассажирского самолета возникли серьезные проблемы. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, в результате чего часть самолета вспыхнула.