F-16 для Украины, "Рамштайн", китайцы в плену и другое: главное из пресс-конференции Зеленского и Вевера (видео)

В ходе конференции были сделаны важные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. В частности, они говорили о помощи Украине, "Рамштайне", двух пленных китайцах, а также о многом другом.

"Телеграф" собрал главные высказывания украинского лидера и премьер-министра во время этой пресс-конференции. Важно отметить, что последний в ходе беседы анонсировал масштабный пакет помощи Украине. Барт Де Вевер объявил об оборонном пакете на 1 млрд евро.

Он также заявил, что Брюсель планирует помочь Украине построить больше возможностей для самозащиты и для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны России.

ВСУ взяли в плен китайцев

Президент заявил, что военные ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. По его словам, наши защитники вступили в бой в шестью китайскими военными. Двое оказались в плену.

"Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое", — сказал он.

Глава государства надеется, что это станет сигналом для США.

Заседание "Рамштайн"

Зеленский рассказал, что на заседании "Рамштайн", которое состоится 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Британии, будут присутствовать союзники Украины. Он также назвал главную тему для обсуждения.

"Встреча состоится обязательно. Будут присутствовать наши партнеры. В четверг будет обсуждение "коалиции желающих", именно контингентов. Это важный вопрос, который будет на повестке дня. В пятницу – обсуждение вопроса "Петриотов", вопрос противовоздушной обороны и дополнительных оборонных пакетов, а также вопрос объединения государств, которые будут готовы открывать заводы или линии производства того или иного оружия в Украине", – подчеркнул глава государства.

"Коалиция желающих" может появиться в Украине

По словам Владимира Зеленского, это может произойти после полного прекращения огня.

"Мы идем, хочется побыстрее, но, тем не менее, мы обсуждаем вариант, что полное прекращение огня может открыть путь к дипломатическому окончанию войны. Поэтому "Коалиция желающих" может появиться в Украине именно после того, как будет полное прекращение огня", — сказал он.

Три сделки

Президент Украины отметил, что в ходе визита премьер-министра Бельгии Барта де Вевера заключены три соглашения в оборонной сфере.

"Сегодня в Украине вместе с Премьер-министром (Бельгии Бартом де Вевером – ред.) представители десяти бельгийских оборонных компаний. Мы говорили и о совместном производстве, и об инвестициях в производство в Украине. Это то, что будет работать на безопасность всей Европы. Сегодня есть три соглашения с нашими бельгийскими партнерами, с бельгийскими производителями у наших производителей, подписываются соответствующие документы", – подчеркнул украинский лидер.

F-16 для Украины

Бельгия передаст Украине два F-16 в 2025 году и еще два – в 2026. Такое заявление сделал премьер-министр Барт Де Вевер.

"Мы обещали стать крупнейшим поставщиком для Украины. Мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 и запасные части поступят в этом году, два самолета поступят в следующем году. Мы очень надеемся, что их будет больше, но мы ожидаем F-35. Со стороны нас никаких задержек нет", — сказал премьер-министр Бельгии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ сражаются в Белгородской области РФ.