Мир в Украине возможен лишь в одном случае: Умеров заявил о готовности к переговорам о завершении войны

Накануне встречи "Рамштайн" Умеров сделал важное заявление

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам. Однако по его словам, справедливый мир будет возможен только в том случае, когда Украина будет сильна на поле боя.

Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook в среду, 12 февраля. К слову, это заявление было сделано накануне встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

На повестке дня этого заседания:

Стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году.

Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.

Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

В то же время, Умеров проведет серию двухсторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя. Работаем для укрепления нашей обороны и безопасности всей Европы", — подчеркнул Умеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Вадим Черныш назвал сложности в переговорах Украины и России. По его словам, есть детали, на которые необходимо обязательно обращать внимание, чтобы не "попасться на крючок".