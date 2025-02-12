Мир в Украине возможен лишь в одном случае: Умеров заявил о готовности к переговорам о завершении войны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Накануне встречи "Рамштайн" Умеров сделал важное заявление
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам. Однако по его словам, справедливый мир будет возможен только в том случае, когда Украина будет сильна на поле боя.
Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook в среду, 12 февраля. К слову, это заявление было сделано накануне встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
На повестке дня этого заседания:
- Стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году.
- Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.
- Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.
В то же время, Умеров проведет серию двухсторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.
"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя. Работаем для укрепления нашей обороны и безопасности всей Европы", — подчеркнул Умеров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Вадим Черныш назвал сложности в переговорах Украины и России. По его словам, есть детали, на которые необходимо обязательно обращать внимание, чтобы не "попасться на крючок".