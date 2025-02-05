Стало известно, когда состоится следующий "Рамштайн": председательствовать будет уже не США

Отказ США от формата "Рамштайн" прогнозировали

Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет под председательством Великобритании. Мероприятие состоится 12 февраля.

По информации источников Радио Свобода со ссылкой на собственные источники, США не будут председательствовать на этой встрече, как это было раньше.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что заседание будет проходить в Брюсселе в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на 14-16 февраля. Еще тогда говорилось о том, что формат "Рамштайна" может измениться.

Показательно то, что перед последним "Рамштайном" бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии "Телеграфу" прогнозировал, что это заседание будет потенциально последним в привычном формате. Как и предполагалось, новая американская администрация внесла существенные коррективы в формат поддержки Украины и не будет участвовать в следующем "Рамштайне". Теперь, по словам Романенко, ЕС должен взять на себя лидерство в Контактной группе по вопросам обороны Украины.

Также ранее "Телеграф" писал, какая судьба ждет Контактную группу по помощи обороне Украины. В НАТО не считают возможный выход США из формата Рамштайн критическим.