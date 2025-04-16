"Должны быть там, где есть люди": Трамп приказал убрать из Вашингтона большинство правительственных учреждений

Трамп мотивировал новый указ заботой об "эффективном и экономичном предоставлению услуг" от государства, однако последствия могут быть сомнительными

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором предписывается перенести правительственные учреждения за пределы Вашингтона. Их перенос за пределы столицы, по мнению Белого дома, должен обеспечить "эффективную работу" министерств и ведомств США.

Текст указа опубликован на официальном сайте Белого дома. Указ Трампа отменяет распоряжения экс-президентов Джимми Картера и Билла Клинтона: оба поощряли размещение государственных учреждений в центральных и деловых районах Вашингтона, а также возле исторических объектов.

"Для эффективного и экономического предоставления услуг высочайшего качества исполнительные департаменты и учреждения (агентства) должны быть там, где есть люди… Отмена этих распоряжений восстановит здравый смысл в федеральном управлении офисными помещениями, освободив агентства от выбора экономически эффективных помещений, а также сосредоточит их внимание на успешном выполнении миссий для американских налогоплательщиков", – говорится в указе Трампа.

Впрочем, последствия этого указа могут быть сомнительными, пишут американские СМИ. Официально в Вашингтоне, округ Колумбия, работает 17% федеральных чиновников из более 2,4 млн человек, которые в целом заняты в государственном секторе США. Перенос правительственных учреждений за пределы столицы будет иметь экономическое влияние на сам Вашингтон, поскольку многие сотрудники федеральных учреждений тратят деньги в центре города, поддерживая тамошний бизнес, а затем – и на экономику США в целом.

Более того, указ Трампа может создать дополнительную нагрузку на федеральный бюджет. Дополнительное финансирование потребуется правительственным учреждениям для поиска, приобретения или аренды новых помещений за городом, а также на транспортные расходы по перевозке имущества и оборудования федеральных агентств на новое место работы. И это только верхушка айсберга, поскольку затрат может быть больше, а экономические последствия гораздо сильнее.

Отметим, за первые месяцы пребывания Дональда Трампа в должности президента США расходы федерального правительства значительно возросли, несмотря на все усилия сформированного Трампом "Департамента по эффективности правительства" (DOGE) во главе с Илоном Маском, который пытался "сократить расходную часть" американского бюджета, делая это очень сомнительными методами. Рост федеральных расходов правительства США составил более 154 млрд долларов – огромную цифру.

Бывший президент США Джозеф Байден впервые высказался о работе новой администрации Дональда Трампа. Он подверг Белый дом жесткой критике, заявив, что за почти 100 дней работы администрация нанесла Соединенным Штатам исключительно вред и разрушение.