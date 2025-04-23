Переговоры в Лондоне отменили, но Ермак все равно прибыл туда: с кем и о чем будет говорить

Переговоры о войне в Украине, которые должны были состояться в среду, 23 апреля, отменены. Об этом сообщает The Quardian.

"Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что мирные переговоры по Украине на уровне министров с США и европейскими коллегами, которые должны были состояться сегодня, отложены на фоне предположений, что Россия отказалась от претензий на украинскую территорию, которую она не оккупирует, и после того, как присутствует госсекретарь США Марко Руби", — говорится в сообщении.

Уровень встречи в Лондоне был понижен. Ожидается, что переговоры с участием министров не состоятся, но вместо них встретятся должностные лица более низкого уровня.

Информацию об отмене встречи подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря на все, будем работать ради мира", — говорится в сообщении.

Также он сказал, что встретится там с "американскими и европейскими собеседниками". Украина будет настаивать на достижении полного и безусловного прекращения огня.

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