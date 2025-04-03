Техника Apple и не только. Что может подорожать в Украине из-за пошлин Трампа

Касается не только Apple, но и других известных брендов

В ближайшие месяцы украинцам придется больше платить за любимые "яблочные" гаджеты. По прогнозам экспертов, цены на продукцию Apple могут вырасти на 10-20% из-за введения новых пошлин в США.

Президент США Дональд Трамп ввел тарифы против импорта из всех стран мира. Среди подпадающих под ограничения товаров оказалась и компьютерная техника. Как сообщает Reuters, соответствующие торговые коды уже появились в Федеральном реестре США, хотя публично пошлины на эту категорию еще не объявляли.

Согласно данным, США ежегодно импортируют компьютерную технику почти на 140 миллиардов долларов. Основными экспортерами являются Китай, Мексика и Тайвань.

Что это значит для украинских потребителей?

Последствия для украинского рынка могут быть ощутимы уже через 1-3 месяца, когда прибудут новые партии техники:

новые iPhone, Mac и iPad могут подорожать на 10–20%;

бюджетные модели (например, iPhone с 64 ГБ памяти) рискуют исчезнуть из официальной линейки;

Поскольку новые устройства станут менее доступными для украинцев, может увеличиться перепродажа подержанных гаджетов.

Кроме того, важно, что Apple существенно зависит от импортных комплектующих из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Из-за новых пошлин себестоимость производства вырастет, и компания либо повысит цены, либо вынуждена будет сократить собственную прибыльность.

Не только Apple

Стоит отметить, что подорожание коснется не только продукции Apple. Другие американские производители компьютерной техники – Dell, HP, Intel, AMD – также имеют производства за рубежом и потому тоже могут поднять цены на свою продукцию. Правда, пока нет четких данных, насколько значителен этот рост.

Напомним, Дональд Трамп ввел новые пошлины на весь импорт. Впрочем, ограничения не затронули такие страны как Россия или Беларусь. В США уже объяснили этот прецедент тем, что они и так под санкциями.

"Это один из важнейших дней в американской истории", — заявил Дональд Трамп. Он считает, что эти меры должны стимулировать внутреннее производство и сокращать зависимость от иностранных товаров.

Однако для потребителей во всем мире, в частности, в Украине, это означает одно — техника Apple и других американских производителей в скором времени будет стоить дороже. А в Европе вообще заявили, что Трамп начал торговую войну против практически всего мира.

Ранее "Телеграф" также писал, как мировые лидеры реагируют на новые пошлины от США. Одни предлагают переговоры, другие хотят внедрить зеркальные пошлины.