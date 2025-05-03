Зеленский напугал? Новые подробности о состоянии Вучича и Фицо, которые заболели накануне парада в Москве

Одного из них уже госпитализировали

Президент Сербии Александр Вучич срочно возвращается в Белград, прерывая визит в США. Здоровье главы государства значительно ухудшилось.

Об этом сообщает РТС. Отмечается, что эта информация появилась после слов президента Украины Владимира Зеленского, что он не может гарантировать безопасность политиков на параде в Москве, а Вучич намеревался посетить его.

"Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время визита в США, после чего обратился за медицинской помощью и после обследования решил вернуться в Сербию и сейчас направляется в Белград", — пишет издание.

Как сообщил врач Военно-медицинской академии в Белграде Драган Динчич, сейчас состояние здоровья Вучича стабильное и удовлетворительное. Известно, что сербский лидер почувствовал сильную боль в груди, которая длилась несколько секунд. После обследований у пациента зафиксировали высокое артериальное давление.

В США Вучич смог провести лишь половину запланированных встреч, в том числе во Флориде виделся с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Однако не смог присутствовать на главных мероприятиях, ради которых приехал в США.

"Было объявлено, что он также встретится с несколькими высокопоставленными должностными лицами Республиканской партии", — говорится в статье.

Известно, что когда Вучичу стало плохо, в комнате с ним находились министр финансов Синиша Мали и Сузана Васильевич, советник президента Сербии по связям со СМИ. Уже по прибытии из Штатов 3 мая президента Сербии госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде.

В то же время, как сообщает Denník N, премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже отменил свой визит в Россию. Он не был на торжествах по случаю Дня труда 1 мая в Словакии и установлении майского дерева в Вельки-Залуже. Но приближенные к премьер-министру люди говорят, что он "физически и психически здоров".

"Возможно, это связано с приближающимся 15 мая (день покушения на Фицо год назад — ред.), возможно, это психологическая проблема, что он начинает осознавать, что все это могло произойти", — добавляют источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Сербии предложили выбрать между ЕС и главой России Владимиром Путиным.