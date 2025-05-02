Удар с обеих сторон: в ЕС подтвердили, что Россия может получить новые санкции не только от США

В ЕС считают, что единственное препятствие для достижения мира в Украине – это Путин

Европейский Союз ведет подготовку нового уже 17-го санкционного пакета против России. Но этот пакет будет сначала согласован с Соединенными Штатами и принят в том случае, если Москва откажется от прекращения огня в Украине.

Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Le Figaro. Он отметил, что разговаривал по поводу новых санкций с инициатором законопроекта про 500% пошлины против покупателей российских энергоресурсов, сенатором Линдси Грэмом.

"Мы, европейцы, поддержим эту инициативу США 17-м пакетом санкций… Я пообещал Линдси Грэмму, что мы попытаемся согласовать не только содержание, но и график введения обоих пакетов санкций", – заверил Барро.

По его словам, единственное препятствие для достижения мира в Украине – это российский правитель Владимир Путин. Киев при этом выполнил свою часть обязательств и продемонстрировал, что заинтересован в мире. В этом случае между США и Евросоюзом существует своеобразное "совпадение целей", что Барро подтвердил государственному секретарю США Марко Рубио во время разговора.

"У нас был искренний разговор, который позволил нам тесно скоординироваться и подтвердить общность целей в региональных и международных кризисах, ведь мы хотим действовать вместе", — отметил французский министр.

Напомним, что в Сенате США был представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Соавторы законопроекта – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, под документом поставили подписи еще 50 сенаторов – по 25 от обеих партий, Республиканской и Демократической. Таможенные пошлины в размере 500% на все товары будут угрожать тем государствам, которые покупают российские нефть, газ, уран и уголь – в первую очередь, это Китай (нефть и уголь), Индия (нефть) и Европейский Союз (сжиженный природный газ).

Государственный департамент США подтвердил, что Трамп не планирует отменять санкции, которые были введены против Кремля. Также Белый дом остается готовым к более жестким санкциям против России, если российский правитель Владимир Путин не захочет договариваться о мире.

Между тем, по данным западной разведки Путин, вероятно, изменил свои цели в войне против Украины. Вместо долгосрочного наступления на украинские территории он, похоже, планирует укрепить контроль над временно оккупированными территориями Украины и спасти российскую экономику, которая испытывает трудности из-за санкций, стараясь не вызвать гнев президента США Дональда Трампа.