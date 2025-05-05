Безпліддя, позашлюбні діти і смерть сина: що відомо про нащадків Наполеона Бонапарта

Династію імператорові створити не вдалося, адже єдиний його офіційний син помер, не залишивши нащадків

Ім’я Наполеона Бонапарта, який захопив Москву у 1812 році, асоціюється з тріумфом, великими амбіціями та реформами, що змінили Європу. Однак творець однієї з найбільших імперій світу не має прямих нащадків. Проте історики довели існування позашлюбних дітей державного діяча.

За межами політичної діяльності багатьох цікавить питання — ким були і є нащадки Наполеона Бонапарта. "Телеграф" з нагоди роковин смерті імператора, 5 травня, вирішив з’ясувати, чи збереглася династія Бонапартів.

Позашлюбні діти Наполеона

За свідченнями істориків, Наполеон мав кілька позашлюбних дітей. До шлюбу із Марією-Луїзою, імператор був одружений із Жозефіною Богарне. Вона мала двох дітей від першого шлюбу з іншим чоловіком, а Наполеон вважав, що він безплідний. Однак лише до того моменту, поки його коханка, Елеонора Денюель де ла Плень не народила йому першу позашлюбну дитину. Імператор назвав сина Леон, щоб не називати Наполеоном. Так засновник першої французької імперії зрозумів, що він може мати дітей і розлучився з дружиною, щоб створити династію і мати законних нащадків.

Наполеон Бонапарт. Фото: Вікіпедія

Син Наполеона

Після розлучення із Жозефіною Богарне, імператор одружився з Марією-Луїзою Австрійською. Вона народила йому сина — Франсуа Шарля Жозефа Бонапарта, який з’явився на світ 20 березня 1811 року в Парижі. Дитина отримала титул короля Риму. Однак в історію Франсуа увійшов лише як єдиний син Наполеона — 22 липня 1832 року він помер від туберкульозу у віці 21 рік, не залишивши по собі нащадків.

Син Наполеона Бонапарта - Франсуа Шарль Жозефа Бонапарт. Фото: Вікіпедія

Нащадки Наполеона

Брат Наполеона Луї Бонапарт, який був королем Голландії, мав сина Луї Наполеона, який став імператором Наполеоном III у 1852 році. Він правив до поразки у Франко-прусській війні. Син Луї Наполеона загинув молодим під час Англо-зулуської війни і не залишив нащадків. Так лінію прямих спадкоємців Наполеона Бонапарта було перервано.

Наполеон III - племінник Наполеона I. Фото: Вікіпедія

Зараз титул голови імператорського дому Бонапартів носить Жан-Крістоф Наполеон Бонапарт, який народився у 1986 році. Він є пра-пра-пра-племінником Наполеона I через молодшого брата імператора Жерома. Він навчався у Гарварді та працює у сфері фінансів.

Жан-Крістоф Наполеон Бонапарт

У 2019 році Жан-Крістоф одружився із графинею Олімпією фон Арко-Зінберг— прапрапраплемінницею другої дружини Наполеона, Марії-Луїзи. У ЗМІ цей союз охрестили шлюбом за розрахунком. Однак сам Жан-Крістоф стверджує, що одружився із графинею виключно через кохання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нащадків Адольфа Гітлера. Син фюрера був залізничником, а онук мріє про ДНК-тест.