Отговаривала его баллотироваться в президенты: как выглядела мать Виктора Ющенко и что о ней известно

Мать политика не выходила на публику

Виктор Ющенко – известный политик и третий президент Украины, которого во время выборов в 2004 году отравили сильным веществом. Жена политика часто появлялась на публике, когда была первой леди. А вот о родителях Ющенко, в частности, матери, почти ничего не известно.

"Телеграф" расскажет, что известно о матери третьего президента Украины.

Мать Виктора Ющенко

Варвара Ющенко родилась в 1918 году в селе Хоружевка Сумской области. Женщина всю жизнь работала учительницей математики в родном селе. Имела хорошую репутацию среди односельчан.

Варвара воспитывала двух сыновей — Виктора и Петра, ставших известными политиками. Также у нее появилось семь внуков и, по меньшей мере, пять правнуков. Ее лозунгом в жизни был: "Научился ходить — начинай работать".

Ющенко периодически посещал мать в Хоружевке. Когда он приезжал с рабочими визитами в Сумскую область, то мог сказать своим коллегам: "Поехали к маме на капустняк!". Варвара очень радовалась таким приездам и проявляла себя как человек с хорошим чувством юмора, сильной энергетикой и мудростью.

Ющенко вместе с матерью, скриншот с видео "UA.Сумы"

В 2004 году состояние мамы Ющенко ухудшилось. Женщина беспокоилась, что против ее сына начали использовать грязные политические технологии, разработанные Кремлем. Варвара даже отговаривала Ющенко от баллотирования в президенты. Особенно негативно повлияло на здоровье женщины отравление ее сына в сентябре 2004 года.

Так Виктор забрал мать в Киев для лечения. Варвара противилась такому решению, ведь не хотела покидать свое хозяйство. Ей нравилось ухаживать за животными и работать на земле. Сыновья даже шутили, что маме козы роднее, чем они.

Ющенко с матерью в родном доме, фото УНИАН

В последние годы жизни Варвара говорила, что сделала в жизни все, что планировала: Я все успела в жизни сделать. Также она говорила, что будет поддерживать сына на должности президента: "Главное для меня теперь — поддержать Витю и не навредить ему".

Варвара Ющенко скончалась в январе 2005 года. Это произошло через неделю после того, как ее сын стал президентом Украины. Женщине было 87 лет. Варвару отпевали во Владимирском Соборе в Киеве. После этого женщину отвезли в родную Хоружевку, где с ней простились в церкви Андрея Первозванного.

Варвара Ющенко умерла в 87 лет, фото из сети

Тогда в село съехалось немало коллег Ющенко. Местные делились, что еще не видели таких иномарок в Хоружевке. Политики также остались на поминках. "Пусть сначала они помянут, ведь их ждут серьезные государственные дела", — говорили односельчане Варвары.

Дом Варвары Ющенко, скриншот с видео "UA.Сумы"

Мать Ющенко похоронили на сельском кладбище в Хоружевке, возле ее мужа, Андрея Андреевича Ющенко.

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