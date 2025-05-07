Пакистан заявил о сбитых индийских самолетах и беспилотниках: есть ли какие-то доказательства (видео)

Пакистан заявил об одном сбитом Dassault Mirage 2000 и двух сбитых Dassault Rafale индийских ВВС

Пакистан заявил об уничтожении пяти индийских воздушных целей во время атаки на Кашмир. В частности, речь идет о по меньшей мере трех самолетах индийской армии и двух беспилотниках, выполнявших разведку и наведение индийских ракет. Индия официально не подтвердила ни потерю самолетов, ни потерю беспилотников.

Об этом официально сообщил министр обороны Пакистана. По данным пакистанского SAMAA TV, речь идет об одном сбитом Dassault Mirage 2000 и двух сбитых Dassault Rafale индийских ВВС, а также о двух БПЛА. При этом спикер министерства обороны страны приводит другие данные: якобы были сбиты 3 Dassault Rafale, один Су-30МКИ и один МиГ-29 индийцев.

Индия официально не подтверждала потерю бортов, однако в сети появились видео, фото и сообщения, позволяющие предположить, что по меньшей мере три самолета действительно были потеряны. Так, один борт (предварительно, Mirage 2000) упал в Пампуре, еще два были сбиты у Акнура и Рамбана. По данным индийского телеканала NDTV, Индия использовала против Пакистана французское вооружение – крылатые ракеты SCALP и авиабомбы AASM Hammer, запускавшиеся с истребителей Rafale, то есть потерять эти самолеты индусы вполне могли.

Относительно последствий удара, несмотря на индийские заявления об "уничтожении баз террористов" в Пакистане, сообщили, что ударами Индии были уничтожены гражданские объекты в Муридке, Бахавалпуре и в Азад-Кашмире – в частности мечети, где находились люди. Погибли не менее 12 человек, пока раненых подсчитывают, только в мечети в Бахавалпуре ранены уже 29 человек. В больницах объявлено чрезвычайное положение, премьер Пакистана Шехбаз Шариф назвал действия Индии "актом войны".

Официально Пакистан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар в соответствии со статьей 51 Устава ООН и международного права. Также в Исламабаде подтвердили, что не имеют отношения к нападению террористов на индийских туристов, которое привело к десяткам жертв и стало поводом для индийской атаки на Пакистан.

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая Индия нанесла ракетные удары по объектам на территории Пакистана. Согласно информации индийских военных, удары были нанесены в рамках "Операции Синдур", направленной на уничтожение инфраструктуры террористов. Пакистан со своей стороны заявил, что удары индийской авиации пришлись по гражданским и пообещал ответ на атаку.

Президент США Дональд Трамп подверг критике начало боевых действий между Индией и Пакистаном. Американский лидер назвал это "позором" и предположил, что война закончится "очень быстро". Генеральный секретарь Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности и выразил глубокую обеспокоенность.