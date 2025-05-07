Пакистан заявив про збиті індійські літаки та безпілотники: чи є якісь докази (відео)

Пакистан заявив про один збитий Dassault Mirage 2000 та два збитих Dassault Rafale індійських ВПС

Пакистан заявив про збиття п'яти індійських повітряних цілей під час атаки на Кашмір. Зокрема, мова йде про щонайменше три літаки індійської армії та два безпілотники, які виконували розвідку та наведення індійських ракет. Індія офіційно не підтвердила ані втрату літаків, ані втрату безпілотників.

Про це офіційно повідомив міністр оборони Пакистану. За даними пакистанського SAMAA TV, мова йде про один збитий Dassault Mirage 2000 та два збитих Dassault Rafale індійських ВПС, а також про два БПЛА. При цьому спікер міністерства оборони країни наводить інші дані: нібито було збито 3 Dassault Rafale, один Су-30МКІ та один МіГ-29 індійців.

Індія офіційно не підтверджувала втрату бортів, проте в мережі з'явилися відео, фото та дописи, які дозволяють припустити, що щонайменше три літаки дійсно було втрачено. Так, один борт (попередньо, Mirage 2000) впав у Пампурі, ще два було збито біля Акнуру та Рамбану. За даними індійського телеканалу NDTV, Індія використовувала проти Пакистану французьке озброєння – крилаті ракети SCALP та авіабомби AASM Hammer, які запускалися з винищувачів Rafale, тобто втратити ці літаки індуси цілком могли.

Щодо наслідків удару, попри індійські заяви про "знищення баз терористів" у Пакистані повідомили, що ударами Індії було знищено цивільні об'єкти у Мурідке, Бахавалпурі та в Азад-Кашмірі – зокрема мечеті, де перебували люди. Загинуло не менше 12 осіб, поранених поки що підраховують, тільки в мечеті у Бахавалпурі поранених вже 29 осіб. У лікарнях оголошено надзвичайний стан, прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф назвав дії Індії "актом війни".

Офіційно Пакистан заявив, що залишає за собою право на удар у відповідь відповідно до Статті 51 Статуту ООН та міжнародного права. Також в Ісламабаді підтвердили, що не мають стосунку до нападу терористів на індійських туристів, який призвів до десятків жертв та став приводом для індійської атаки на Пакистан.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 травня Індія здійснила ракетні удари по об'єктах на території Пакистану. Згідно з інформацією індійських військових, удари було завдано в рамках "Операції Сіндур" яка має на меті знищення інфраструктури терористів. Пакистан зі свого боку заявив, що удари індійської авіації прийшлися по цивільних та пообіцяв відповідь на атаку.

Президент США Дональд Трамп піддав критиці початок бойових дій між Індією та Пакистаном. Американський лідер назвав це "ганьбою" та припустив, що війна закінчиться "дуже швидко". Генеральний секретар Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан до максимальної військової стриманості та висловив глибоке занепокоєння.