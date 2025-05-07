Атака Индии на Пакистан: Исламабад назвал количество жертв и выдвинул Нью-Дели условие

В Пакистане заявили о десятках раненых и погибших мирных жителей, Индия утверждает, что уничтожала террористов

Пакистан сообщил о 8 погибших мирных жителях, 35 раненых и двух пропавших без вести после того, как Индия в ночь на 7 мая нанесла 24 удара по "объектам террористов" на территории страны. Правительство Пакистана утверждает, что были атакованы исключительно гражданские объекты, в том числе мечети. Также Исламабад заявил о трех сбитых индийских самолетах.

Цифру погибших и пострадавших озвучил спикер Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чаухдри, сообщает Reuters. В то же время, индийские СМИ заявили, что во время операции "Синдур" якобы были ликвидированы 17 террористов и 60 ранены.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф дал небольшое интервью по поводу боевых действий информационному агентству Bloomberg. Асиф отметил, что Индия проигнорировала предложения Пакистана по проведению совместного расследования касательно теракта, который стал поводом для боевых действий. Министр добавил, что Пакистан согласен не нагнетать напряженность в конфликте с Индией, если она свернет свою так называемую "операцию" и прекратит другие агрессивные действия против пакистанского народа.

"‎Мы все это время говорили, что не сделаем ничего против Индии. Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться", – добавил он.

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая Индия нанесла ракетные удары по объектам на территории Пакистана. Согласно информации индийских военных, удары были нанесены в рамках "Операции Синдур", направленной на уничтожение инфраструктуры террористов. Пакистан со своей стороны заявил, что удары индийской авиации пришлись по гражданским и пообещал ответ на атаку.

Президент США Дональд Трамп подверг критике начало боевых действий между Индией и Пакистаном. Американский лидер назвал это "позором" и предположил, что война закончится "очень быстро". Генеральный секретарь Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности и выразил глубокую обеспокоенность.