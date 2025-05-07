Атака Індії на Пакистан: Ісламабад назвав кількість жертв та висунув Нью-Делі умову

В Пакистані заявили про десятки поранених та загиблих мирних жителів, Індія стверджує, що знищувала терористів

Пакистан повідомив про 8 загиблих мирних мешканців, 35 поранених та двох зниклих безвісти після того, як Індія в ніч на 7 травня завдала 24 удари по "об'єктах терористів" на території країни. Уряд Пакистану стверджує, що було атаковано виключно цивільні об'єкти, зокрема мечеті. Також Ісламабад заявив про три збиті індійські літаки.

Цифру загиблих та постраждалих озвучив спікер Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаухдрі, повідомляє Reuters. Водночас індійські ЗМІ заявили, що під час операції "Сіндур" нібито було ліквідовано 17 терористів та 60 поранено.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф дав невелике інтерв'ю щодо бойових дій інформаційному агентству Bloomberg. Асіф зазначив, що Індія проігнорувала пропозиції Пакистану щодо проведення спільного розслідування стосовно теракту, який став приводом для бойових дій. Міністр додав, що Пакистан згоден не нагнітати напруженість у конфлікті з Індією, якщо вона згорне свою так звану "операцію" та припинить інші агресивні дії проти пакистанського народу.

"‎Ми весь цей час говорили, що не зробимо нічого проти Індії. Якщо Індія відступить, ми безперечно згорнемо свої військові дії. Але поки нас атакують, нам доведеться відповідати, нам доведеться захищатися", – додав він.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 травня Індія здійснила ракетні удари по об'єктах на території Пакистану. Згідно з інформацією індійських військових, удари було завдано в рамках "Операції Сіндур" яка має на меті знищення інфраструктури терористів. Пакистан зі свого боку заявив, що удари індійської авіації прийшлися по цивільних та пообіцяв відповідь на атаку.

Президент США Дональд Трамп піддав критиці початок бойових дій між Індією та Пакистаном. Американський лідер назвав це "ганьбою" та припустив, що війна закінчиться "дуже швидко". Генеральний секретар Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан до максимальної військової стриманості та висловив глибоке занепокоєння.