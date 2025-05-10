Свой визит в Москву назвал проявлением суверенной словацкой внешней политики

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной. Он заверил Россию, что Братислава является надежным партнером для Кремля.

Об этом Фицо заявил в видеообращении в Facebook. Он принял участие в мероприятиях в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Учитывая напряженные отношения Европы и России, а также постоянные атаки дронов на Москву, в Кремле назвали приезд Фицо и президента Сербии Александра Вучича на парад "актом героизма".

"Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Кроме того, что я выполнил обещание поклониться и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах", – сказал Фицо.

Он подчеркнул, что его визит в Москву – проявление суверенной словацкой внешней политики. Более того, ни одна из стран не может Словакии запретить этого и указывать, что делать. Фицо подчеркнул, что Россия и Европа должны лелеять "политику сотрудничества", а не "ненависти и железных завес".

"Словакия – надежный партнер, у которого всегда открыта дверь везде, включая лидеров мировых государств, таких как Россия, Китай или США. Наша позиция открывает неповторимые возможности, она может способствовать ослаблению международной напряженности и поиску дипломатических форм диалога", – написал политик.

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