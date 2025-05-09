Военные ряда стран стали рядом с армией-убийцей

Парад в Москве 9 мая посетили 13 парадных иностранных расчетов дружественных России и стран. Они торжественным маршем прошли по Красной площади.

Как сообщают росСМИ, в параде главы РФ Владимира Путина приняли участие военные из Китая, КНДР, Египта, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Монголии. Также там прошли колонны военные Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Казахстан

Лаос

Египет

Китай

Вьетнам

Беларусь

Интересно, что парадные расчеты "дружественных стран" пошли по Красной площади сразу за воспитанниками Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, открывших парад. Азербайджанцев, принявших участие в параде в РосСМИ назвали "командос". Египет был представлен военной полицией.

Стоит отметить, что на своем "шабаше" Путин похвастался оружием, которым убивает украинцев. По центру Москвы проехали БМП и БТРы, танки Т-80, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Также туда привезли беспилотники, которыми российская армия убивает женщин и детей в тылу.

Как рассказывал "Телеграф", во время военного парада 9 мая Путин произнес речь, наполненную историческими искажениями. Он приписал победу во Второй мировой войне исключительно русским войскам, игнорируя вклад других республик бывшего СССР.