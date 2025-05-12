"Украина готова к прямым переговорам с Путиным": Зеленский поделился деталями разговора с Эрдоганом

Украина готовится ко встрече в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор коснулся темы переговоров относительно завершения войны, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле.

Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале. Он выразил благодарность Эрдогану за поддержку и содействие дипломатическим усилиям на самом высоком уровне.

"Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", — сообщил глава государства.

Президенты также договорились о дальнейшей совместной работе ради достижения мира.

Как сообщалось ранее, после выступления Владимира Путина и заявления о переговорах, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что встречу в Турции надо провести хотя бы для того, чтобы понять, можно ли заключить сделку в принципе. Зеленский после этого сказал, что ждет Путина 15 мая на личную встречу.

В России после этого сообщили, что личной встречи не будет и придумали кучу отговорок. При этом Трамп считает, что встреча все же состоится и даже выразил готовность прилететь в Стамбул лично, чтобы тоже поучаствовать в переговорах.