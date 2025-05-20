Помог РФ заработать миллиарды: британец снабжал кораблями "теневой флот Путина" и попал под санкции

Россия смогла заработать не менее 7,2 млрд долларов, перевезя около 120 млн баррелей нефти

Финансист из города Итон в Англии Джон Майкл Ормерод поставил Москве 25 судов для "теневого флота" России. Правительство Великобритании наложило на него санкции.

Об этом пишет The Telegraph. Согласно данным расследования Financial Times, проведенного в прошлом году, 74-летний ветеран судоходной отрасли Джон Майкл Ормерод предоставил Москве 25 судов, которые помогли ей избежать западных санкций на мировые продажи нефти.

Отмечается, что суда помогли России заработать не менее 7,2 млрд долларов, перевезя около 120 млн баррелей нефти. В заявлении МИД Великобритании об объявлении новых санкций в отношении флота говорится:

"Эти действия (против г-на Ормерода, — Ред.) налагают личные издержки на тех, кто поддерживает торговлю нефтью с Россией".

В материале говорится, что в декабре 2022 года Великобритания, США и ЕС запретили компаниям стран G7 транспортировать российскую нефть, если она не продается со скидкой.

Это побудило Россию создать теневой флот из примерно 400 старых танкеров, зарегистрированных в странах, не входящих в организацию.

"Ржавый флот, плавающий под флагами таких стран, как Габон и Либерия, позволил Москве обойти последствия санкций, направленных на сокращение доходов от экспорта энергоносителей. Корабли перевозят огромные партии нефти покупателям в Индии, Китае и других странах", — пишут журналисты.

Согласно данным Financial Times, Ормерод создал сеть офшорных компаний на Маршалловых островах для покупки 25 судов. Необходимые для финансирования закупок 700 миллионов долларов были предоставлены Eiger Shipping DMCC, дочерней компанией российской государственной компании "Лукойл", базирующейся в Дубае, для целей фрахтования судов.

Лукойл, к слову, находится под западными санкциями, Eiger Shipping DMCC — нет. Компании из Дубая также не связаны санкциями G7, пока они не используют западное финансирование или услуги.

20 мая Министерство иностранных дел Великобритании объявило о введении санкций в отношении компании Eiger Shipping, которая теперь носит новое название Rhodania Shipping SA.

В заявлении Financial Times в прошлом году адвокаты Ормерода заявили, что якобы в конце 2022 года к нему обратилась компания Eiger Shipping с предложением приобрести суда для "общей торговли". Он якобы провел "тщательную проверку", чтобы убедиться, что предлагаемые покупки не нарушат санкции.

Объявленные 20 мая санкции заморозят активы Ормерода в Великобритании, лишив его доступа к банковским счетам и другим источникам богатства.

Новые санкции Великобритании были также в отношении 18 судов, что стало дополнением к примерно 100 уже находящимся под санкциями судам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что четыре российских танкера для перевозки газа сменили панамский флаг на российский и получили новые названия.