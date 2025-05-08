Кремль предложил новый газовый маршрут

Россия предлагает США покупать российский газ и затем перепродавать его европейским странам. Американские и российские представители уже провели переговоры по этому вопросу.

Такой шаг может стать частью будущего мирного соглашения по Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам издания, на переговорах между Москвой и Вашингтоном обсуждается схема, согласно которой американские компании будут выступать посредниками между "Газпромом" и европейскими потребителями. Они будут закупать российский газ и затем будут продавать его европейским странам, в частности, Германии. Такая модель, по мнению источников издания, поможет преодолеть политическое сопротивление прямым закупкам российского газа в Европе.

Также на столе переговоров есть вариант, когда американские инвесторы приобретут долю в газопроводе "Северный поток", в трубопроводах, проходящих через Украину или даже в самом "Газпроме", пишет Reuters. В Белом доме считают, что такой подход выгоден для США, поскольку позволит контролировать объемы поставляемого в Европу российского газа.

Чтобы вернуться на немецкий рынок, "Газпром" готов отказаться от своей традиционной практики заключения долгосрочных контрактов на десятилетие. Российская компания рассматривает возможность краткосрочных двухлетних соглашений со значительными скидками, утверждают собеседники Reuters.

Источники агентства отмечают, что помощь Кремлю в восстановлении его роли на европейском газовом рынке может способствовать заключению мирного соглашения с Путиным. Таким образом, газовые переговоры якобы становятся важной частью более широкого процесса урегулирования "ситуации" в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сильно пострадал от войны и санкций российский "Газпром". Сумма ущерба исчисляется миллиардами долларов.