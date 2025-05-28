Трамп дал крайний срок Путину? Президент США сделал важные заявления по поводу войны

Американский лидер пояснил, почему пока не вводил санкции в отношении России

В среду, 28 мая, президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, касающихся урегулирования российско-украинской войны. Он сказал, сколько времени ему необходимо, чтобы узнать, водит ли Путин его за нос, и отметил, что "разочарован" обстрелами украинских населенных пунктов.

Эти высказывания глава Белого дома сделал на пресс-конференции, состоявшейся в Овальном кабинете, сообщает Clash Report.

Трамп заявил, что готов, если необходимо, к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Американский президент также допустил, что Кремль намеренно затягивает переговоры по Украине.

"В течение двух недель станет ясно, водит ли нас Путин за нос. Если это так — мы отреагируем иначе. Пока я не могу сказать, хочет ли он закончить войну или нет", — сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп отказался уточнить, как он собирается наказать Россию, настаивая на том, что его изменившаяся риторика в отношении Москвы должна говорить сама за себя.

Он заявил, что "разочарован" российскими обстрелами украинских городов. "Пока документ не подписан, я не могу вам сказать… Я очень разочарован тем, что произошло в течение нескольких ночей, когда люди были убиты во время, так сказать, переговоров", — ответил президент.

Трамп пояснил, что пока не идет на ужесточение санкций против Российской Федерации, чтобы не навредить перспективам урегулирования на Украине.

"Я думаю, что я близок к заключению соглашения, я не хочу испортить его этим", — сказал он.

Напомним, ранее Трамп по сути признался, что все это время спасал Россию от худшего, а затем добавил, что Владимир Путин "играется с огнем". На фоне этого в Украине объявили масштабную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Также СМИ писали, что американский лидер уже на этой неделе может одобрить введение против России "драконовских санкций", над которыми работал сенатор Линдси Грэм, или других санкционных ограничений.