Стали известны ключевые требования Путина для мира в Украине - СМИ

О них рассказали российские источники

У Владимира Путина есть ряд условий для прекращения войны против Украины. В частности, глава России хочет получить "письменное" обязательство от крупных западных государств не расширять НАТО на восток – исключить членство Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Чего хочет Путин

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в РФ. Также Путин хочет:

чтобы Украина была нейтральной;

отмены некоторых западных санкций;

решения вопроса о замороженных российских суверенных активах на Западе;

"защиты" русскоязычных в Украине.

"Путин готов заключить мир, но не любой ценой", – сказал один высокопоставленный российский источник, знакомый с планами Кремля.

Что будет, если условия Кремля не примут

Один из собеседников сказал, что будет, если Путин поймет, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях. В этом случае глава России будет пытаться военными победами показать украинцам и европейцам, что "мир завтра будет еще более болезненным".

Как сообщал "Телеграф", глава МИД России Сергей Лавров анонсировал новый раунд переговоров с Украиной. Он заявил, что РФ "будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине". Лавров добавил, что одним из ключевых требований России является безъядерный и нейтральный статус Украины.