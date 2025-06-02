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Лукашенко поехал кланяться Си Цзиньпиню. Позволит ли Китай повторить наступление из Беларуси 2022 года

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Коллаж, "Телеграф" Новость обновлена 02 июня 2025, 19:29

Китай поставил крест на планах Путина?

Россия не будет наступать на Украину с территории Белоруссии в 2025 году. Китай запрещает Лукашенко повторять сценарий 2022, когда под предлогом учений российские войска зашли на украинскую территорию.

Об этом заявил журналист, нардеп и бывший советник главы МВД Вадим Денисенко. По его словам, вопросы российско-белорусских учений летом 2025 года и перебрасывание войск больше не актуальны.

"Лукашенко с трехдневным визитом находится в Китае. Если коротко, главный результат этого визита для нас: никакого наступления россиян с территории Беларуси нет и не будет. Поэтому вопросы российско-белорусских учений, опрокидывание войск и т.д. — больше не актуальны. Китай жестко запретит Лукашенко не повторяться 2022-й. в сообщении.

Когда Денисенко попросили объяснить, почему он так уверен в этом, он ответил: "Это исходит из логики Китая по отношению к Беларуси, как страна, которая должна была быть одним из окон в Европу".

По мнению Денисенко, Пекин запретит Лукашенко повторять 2022 год, потому что Китаю не требуется усиление России. "Не нужна аннексия Беларуси (второй заход из Беларуси — ставит крест на относительной самостоятельности Минска)".

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал о возможности масштабных российско-белорусских учений летом 2025 года. Он сказал, что Россия готовится к повторению сценария 2022 года, когда Россия использовала белорусскую территорию для вторжения в Украину.

Напомним, Россия могла начать летнее наступление на Украину. Что говорят военные и какая ситуация на карте

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