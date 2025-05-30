Екатерина III? В Кремле рассматривают дочь Путина как преемницу – что о ней известно

Дочерей Путина представляют российскому обществу как личностей с разным фокусом

В Кремле могут серьезно рассматривать сценарий передачи власти дочери Владимира Путина – Екатерине Тихоновой. По данным источников, приближенных к администрации президента РФ, именно этот вариант активно продвигает Михаил Ковальчук – ученый, предприниматель и давний соратник Путина, оказывающий значительное влияние на кремлевские элиты.

Как сообщает канал ВЧК-ОГПУ, Ковальчук уже убеждает не только самого Путина, но и его дочь в том, что именно она должна стать "независимым кандидатом" на президентских выборах. Такой подход, по его мнению, обеспечит контролируемую смену власти с сохранением ее в пределах семьи действующего президента.

В публикации говорится, что Ковальчук называет этот вариант "единственным правильным". По словам источников, брат Михаила – Юрий Ковальчук, которого называют "личным финансистом" Путина, также полностью поддерживает идею "династической передачи" власти.

"Екатерина III"? Почему именно Тихонова

Екатерина Тихонова – дочь Путина от Людмилы Очеретной, по образованию – физик-математик, руководитель научно-образовательного фонда "Иннопрактика" и структур в МГУ.

Она не имеет политического бекграунда, что дает возможность представить ее как "технократа" и "свежее лицо" в кремлевской системе. При этом фонд, связанный с ней, является совладельцем российской компании "Геоскан" — ведущего производителя беспилотников, чистая доходность которого выросла в 6,2 раза в 2024 году (до 1,27 млрд рублей).

Екатерина Тихонова, дочь Путина

В ее пользу играет роль в международных проектах Кремля. По информации агентства Bloomberg, Тихонова является участником стратегии России по расширению влияния в Африке. Ее привлекли к налаживанию гуманитарных, научных и технологических связей с рядом африканских государств.

В 2022 году немецкие спецслужбы выяснили, что Тихонова ведет роскошный образ жизни: частные перелеты на самолетах за 10 тысяч евро в час, охрана от ФСО, проживание за границей. Этот стиль жизни, вероятно, финансируется на средства российского госбюджета. Уже после полномасштабного вторжения России она регулярно бывала в Европе.

Екатерина Тихонова

Екатерина Тихонова имеет непростую историю личной жизни. Ее первым мужем был Кирилл Шамалов – заместитель председателя правления нефтехимического гиганта "Сибур", обладатель крупного пакета акций компании и сын давнего соратника Путина. Их брак, по информации Bloomberg, распался к началу 2018 года. Тихонова официально никогда не подтверждала этот союз, как и сам Путин — свое родство с Екатериной.

После развода Тихонова якобы вступила в отношения с известным балетмейстером Игорем Зеленским. По журналистским расследованиям они познакомились в московском театре им. Станиславского, где Зеленский работал в 2010-х годах. Она часто посещала балетные постановки, а ее замечали на репетициях и спектаклях вместе с Зеленским. В 2022 году артист внезапно покинул пост руководителя балета Баварского театра в Мюнхене, объяснив это "семейными обстоятельствами".

По данным журналистов, у пары есть общая дочь, рожденная в 2017 году. Тихонова часто наведывалась с ней в Мюнхен. При этом сам Игорь Зеленский официально женат на балетной репетиторке Яне Серебряковой и воспитывает троих детей в браке.

Сразу две?

Параллельно с продвижением Екатерины Тихоновой как потенциальной "преемницы" Путина, Кремль активно выстраивает публичный образ ее сестры – Марии Воронцовой. В российском информационном пространстве она все чаще появляется как активный и решительный деятель. Особое внимание привлекла разлетевшаяся Telegram-каналами история о "подвиге" Воронцовой, который, правда, напоминает сценарий дешевого военного блокбастера.

Мария Воронцова, дочь Путина

По легенде дочь Путина организовала полевой госпиталь, в котором якобы вылечили более 10 тысяч солдат. В декабре 2024 года, во время оцепления этого госпиталя и обстрела кассетными боеприпасами, она "лично спасала раненых, выносила их из вагонов под огнем, претерпела контузии, но не прекращала спасательные работы". В российских пабликах эту историю назвали "героизмом нового времени", однако абсурдность этой легенды становится очевидной – отсутствие смысла в эвакуации на передовую, количество "спасенных" и транспортировки раненых по железной дороге – дают основания сомневаться в реальности таких событий.

Впрочем, эта история прекрасно играет роль имиджевой подготовки Марии Воронцовой к политической карьере. В 2024 году она заметно активизировалась в публичном пространстве: давала интервью о медицинских технологиях, выступала на форумах, объявляла доклады и модерировала сессии.

Мария Воронцова

Важно и то, что Воронцова специализируется на генетике. Ее структуры получают миллиарды рублей на соответствующие исследования, а в западных СМИ уже появились беспокойство из-за возможных экспертов над людьми.

Первым известным партнером Марии Воронцовой был нидерландец Йоррит Йост Фаассен, которого в прессе часто называли "зятем Путина". Пара познакомилась в Нидерландах в середине 2000-х, когда Мария там училась. Они жили в Ворсготене, вероятно, были в браке, а Воронцова определенное время использовала фамилию мужа. В отношениях родился сын, хотя его публично никогда не показывали. После авиакатастрофы MH17, по информации СМИ, Путин якобы потребовал возвращения дочери с семьей в Россию.

Сейчас Воронцова находится в отношениях с Евгением Нагорным – выпускником Московского финансово-юридического университета. Его представители элиты не связывают с влиятельными семьями и познакомила пару подруга Марии, кардиологиня Олеся Сагайдак. По данным журналистов, именно из-за этих связей Нагорный попал в близкий круг дочери Путина.

"Трон для дочери"

Идея передачи власти от Путина дочери, как "независимой кандидатке", вероятно, должна стать способом создать иллюзию обновления системы без потери контроля. Такой сценарий уже начинает разыгрываться – и Екатерина Тихонова, и Мария Воронцова выстраиваются как публичные фигуры с разным фокусом. Первая – как будущий политик, "технократ", который может возглавить страну. Вторая – как гуманитарная фигура, моральный авторитет и лицо заботы о солдатах и науке. При этом в Кремле осознают: успешность такого плана возможна только при полном политическом и силовом контроле над избирательным процессом – что, учитывая состояние аппарата РФ, не просто вполне достижимо, а уже внедрено в политическую жизнь страны.

Фото Путина с дочерьми

Если сценарий реализуют, Россия получит не просто нового президента, а первую женщину-главу государства из семьи действующего диктатора. И если имя "Екатерина III" пока звучит как шутка, то для наследственной автократии это вполне реальный путь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Екатерина Тихонова, дочь российского диктатора Владимира Путина, уже несколько лет находится в отношениях с Игорем Зеленским, как выяснили журналисты. Пара познакомилась в Москве, однако свою профессиональную деятельность Зеленский активно развивал в Германии.