Обиделся? Путин сделал тревожное заявление о переговорах, но об операциях СБУ промолчал

О недавних операциях СБУ — ни слова

Путин впервые после блестящих спецопераций Службы безопасности Украины по атаке на российские аэродромы и подрыву Крымского моста осмелился на какую-то реакцию. В частности, он назвал нашу власть "террористической организацией" и намекнул, что никаких переговоров, прекращения огня и саммитов быть не может.

Президент России вспомнил атаки на Брянск, но не проронил ни слова о спецоперациях СБУ. "Телеграф" собрал главные заявления Путина, которые он выдал на совещании с правительством, которое проводил онлайн.

Комментируя атаки беспилотников на Брянск и его железнодорожную инфраструктуру 1 июня, Путин сказал: "Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор?"

"Киевский режим, и так нелегитимный, вырождается в террористическую организацию", — добавил он. Также российский президент сказал, что сомневается в возможности проведения саммита с Украиной, а также прекращении огня.

Также он намекнул, что встречи с Зеленским не будет. "Но сегодня, на фоне больших потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать Россию, "киевская верхушка" перешла к организации "терактов". И в то же время просят приостановить боевые действия, просят о встрече на самом высоком уровне. Как проводить в подобных условиях такие встречи? ", — возмущается Путин.

Также он сказал, что "спонсоры Киева являются пособниками "террористов",таким образом намекая на союзников Украины. А передышку в боевых действиях, по его мнению, Украина могла бы использовать для "насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов".

Ранее Телеграф писал, что у Путина впервые признали атаку на Крымский мост. Однако повреждений, по словам Пескова, нет.