Путин снова играет в "террористов": старая песня о главном - Виталий Портников
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Это холодный расчет под маской эмоций
Перевод Путиным Украины в категорию "террористических организаций" вряд ли должен вызвать удивление. Это типичная "переговорная тактика" россиян: если на их ультиматумы не соглашаются, они объявляют партнеров по переговорам террористами и этим оправдывают как отказ от дальнейшего диалога, так и любые новые собственные преступления.
Но если помнить, что Кремль с самого начала не желал никаких переговоров и согласился на них только для того, чтобы замылить глаза Трампу, эти характеристики не имеют большого значения.
Да и в самом определении кого-то террористами со стороны российского лидера тоже нет ничего серьезного. Кремль годами называл террористами "Талибан", чтобы в конце концов законодательно отказаться от этого определения и пригласить посла террористического режима в Москву — тогда, когда большинство государств мира до сих пор не признают режим "Талибана" в Кабуле легитимным. И – ничего!
Поэтому не стоит считать, что действительно меняется, когда Путин кому-то угрожает или говорит о терроре. Его подлинные действия связаны не с эмоциями, а с холодным, жестоким расчетом.
Источник — Facebook Виталия Портникова.
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