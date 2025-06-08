Проснется даже ярая соня: смешное видео, как разбудить человека утром, завирусилось в сети

В Тиктоке спорят: это смешно или уж слишком?

В соцсетях набирает сотни тысяч лайков вирусное видео о том, как можно быстро заставить кого-нибудь подняться с постели. На видео – ребенок, который не хочет вставать. Неизвестное лицо приносит к нему чашку, закрытую бумагой и ставит рядом. Как только чашку подняли – в постель к ребенку побежала ящерица.

Реакция ребенка — предсказуемая, он испуганно подскакивает, прямо в одеяле. Ящерица, кстати, вызвала отдельный восторг комментаторов — вела себя, как у себя дома. Сразу убежала от принесшего ее туда где тише и темнее — под одеяло.

Пользователи смеются и спорят: хороший ли способ поднять с кровати или лишний стресс? Кто-то считает, что такой метод — "эффективнее будильника", другие же называют видео пранком и подчеркивают — мужчина на видео предположительно старший брат, потому что именно братья и сестры обычно так "прикалываются" над младшими.

Комментаторы делятся, что сначала не поняли, что это ящерица — представили себе там мышь, многоножку и т. п. "Мне все равно, ЧТО это, если что-то бежит на меня, то я тоже бегу", — говорит одна из них.

Отметим, что никаких комментариев относительно дальнейшей судьбы ребенка и ящерицы автор не дает. Также неизвестно, была ли ящерица домашним любимцем или ее поймали на улице специально для розыгрыша.

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