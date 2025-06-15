Иран готов отказаться от ядерки: какая ситуация с переговорами в 2025 и может ли страна создать свое ЯО

В настоящее время у Ирана есть возможность создания ЯО

На фоне обострения на Ближнем Востоке Иран готов к соглашению об отказе от ядерного оружия. Иранские власти заявляют, что у страны якобы и не было цели обладать ЯО. Однако за таким решением стоят долгие переговоры, споры и решения.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи сказал: "наше твердое убеждение — не обладать ядерным оружием". Об этом пишет Аljazeera.

"Однако те, кто хочет лишить Иран нашего права иметь ядерную программу для мирных целей, не имеют на это права", — добавил он.

В этом материале "Телеграф" рассказывает историю ядерной программы Ирана, а также о переговорах об отказе страны от ЯО. Кроме того, мы спросили у ИИ, может ли Иран сейчас создать свою ядерку.

Начало: группа "5+1" и ядерка Ирана

В 2006 году была создана специальная группа "5+1" по ядерной программе Ирана. Такое название она получила из-за количества стран-участниц: США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

На тот момент главная цель переговоров была в том, чтобы убедиться, что Иран не сможет производить ядерное оружие, однако имеет право обогащать ядерное топливо для использования в гражданских целях.

В 2015 году этой группой был подписан так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Задумка соглашения заключается в том, чтобы ограничить ядерную программу Ирана и не допустить создания этой страной ЯО. В обмен на это с Ирана были сняты экономические санкции, что облегчило торговлю, экономику и финансы.

Основные пункты договорённости

Большая часть иранского обогащённого урана будет вывезена за границу.

Будет вестись наблюдение за достижениями Ирана в сфере ядерного вооружения.

Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован.

Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана.

МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 15 лет, что позволит организации следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер.

Санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего договора относительно ядерной программы Ирана, подписания которого запланировано на конец июня. Некоторые ограничительные меры со стороны P5+1 останутся в действии на некоторое время, но потом будут отменены.

В параграфе 26 СВПД зафиксировано, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, "в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично". Этот же параграф предусматривает, что Евросоюз и США воздержатся от повторного или нового введения санкций против Ирана.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. Американский лидер заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.

Тем временем в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки:

Ограничение на запасы обогащённого урана (по сделке Ирану можно было хранить 300 кгнизкообогащённого урана (обогащение до 3,67%). Но страна заявила что начнет копить его больше и не станет соблюдать лимит).

(по сделке Ирану можно было хранить 300 кгнизкообогащённого урана (обогащение до 3,67%). Но страна заявила что начнет копить его больше и не станет соблюдать лимит). Ограничение на запасы тяжелой воды. Стране было позволено хранить максимально 130 тонн тяжёлой воды, которая используется в ядерных реакторах. Однако Иран перестал придерживаться этих норм.

В конце мая 2025 года МАГАТЭ сообщило о рекордных запасах обогащённого до 60% урана в Иране. Этого вполне может хватить для создания десяти ядерных зарядов.

При этом, в июне Иран обвинил МАГАТЭ в якобы искажении информации.

Переговоры США и Ирана в 2025

В марте текущего года президент соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором было предложение о переговорах по ядерной проблеме.

12 апреля стартовал первый раунд прямых переговоров в Омане. В них принимали участие спецпосланник Штатов Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Позже их оценили как "конструктивные".

Спустя неделю, 19 апреля, в Риме прошел второй раунд. А в конце месяца состоялся третий раунд и экспертная встреча по проработке "рамочного соглашения".

16 и 17 мая президент США Дональд Трамп направил предложение, заявив о необходимости как можно быстрее ускорить процесс. Однако Иран отреагировал коротко: Аягатолла Хаменеи назвал требования "бредом".

10 июня Трамп сделал заявление, что Иран стал "более агрессивным" в переговорах. А на следующий день Иран пригрозил ударом по американским базам в случае срыва переговоров.

После этого МАГАТЭ приняло резолюцию с призывом к Ирану сотрудничать.

13 июня Израиль совершил атаку по ядерных и военным объектам Ирана. В ответ страна выпустила свои ракеты и дроны по Израилю.

Дональд Трамп поддержал дальнейшие переговоры. Однако позже Иран назвал их "недопустимыми".

Шестой раунд переговоров был запланировал на 15 и 16 июня в Маскате, но его отменили. Их временно приостановили, пока не будут окончены боевые действия между Израилем и Ираном.

Стоит добавить, что в ночь на 13 июня Израиль ударил по ядерным объектам Ирана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил, что Иран готовится к изготовлению обогащенного урана как оружия, а это является "явной и непосредственной угрозой для выживания Израиля".

Может ли Иран сейчас создавать ядерное оружие

Учитывая, что Иран пошел наперекор договоренностям, "Телеграф" решил спросить у искусственного интеллекта, может ли эта страна сейчас создавать ядерное оружие.

Чат-GPT ответил, что в настоящее время у Ирана есть возможность создания ЯО, но в важными уточнениями:

Для создания ядерной бомбы необходим уран, обогащенный примерно до 90%. Но Иран, согласно данным МАГАТЭ, накопил уран обогащенный до 60%. Всего за пару недель или месяцев страна может довести его до нужного уровня.

У Ирана существует достаточно центрифуг и технологий для обогащения урана.

Страна имеет большой опыт, который был получен за годы развития программы.

ИИ полагает, что для создания боеголовки Ирану могло бы потребоваться от пары месяцев до пары лет.

При этом, Иран официально заявляет, что не стремится создать ядерное оружие, а вся программа — мирная. Однако как отмечает чат-GPT, у Ирана в прошлом уже были секретные военные ядерные исследования.

Подводя итог ИИ говорит, что в настоящее время Иран уже близок к возможности создания ЯО. У страны есть практически все необходимое для этого. Боеголовку Иран не собрал, но, вероятно, может сделать это довольно быстро. Потому Израиль, Штаты и Европы особенно внимательно следят за действиями Ирана в данной сфере.

Ядерные объекты в Иране

В настоящее время МАГАТЭ известно как минимум 27 ядерных объектов, 7 из которых незадекларированы.

По информации из открытых источников, в городе Анарак находится точка захоронения ядерных объектов. В Ардакане расположено производство ядерного топлива. В Бушере расположена Бушерская АЭС. В Исфахане находятся установки по конверсии урана.

Иран на карте

В Нетензе располагаются:

завод по обогащению топлива (FEP) — завод по производству низкообогащённого урана (LEU), 16 428 установленных центрифуг.

исследовательский завод по обогащению топлива (PFEP) — завод по производству, исследованию и разработке низкообогащённого урана, 702 установленных центрифуги.

В городе Кум находится завод по обогащению топлива Фордо (FFEP) — завод по производству обогащённого до 20 % урана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Израиль решился на удар по ядерным объектам Ирана.