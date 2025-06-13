Атака Израиля на Иран: поражены объекты ядерной программы, Израиль ожидает ответного удара

Пожар начался на объекте обогащения урана в городе Натанз и есть пожары на объектах в Исфагане, погибли несколько иранских генералов

Израиль в ночь на 13 июня начал вторую волну авиаударов по Ирану. Целями первой волны, по данным Израиля, стали объекты ядерной программы Ирана, а также ученые-ядерщики и чиновники и офицеры Ирана.

Об этом говорится в официальном заявлении израильской армии и премьера страны Биньямина Нетаньяху. Последний отметил, что первоочередными мишенями удара было все, что связано с ядерной программой Ирана.

"Мы нанесли удар в сердце иранской программы обогащения урана и усилий по созданию ядерного оружия. Мы нанесли удар по главному объекту Ирана по обогащению урана в Натанге. Мы также нанесли удар по ведущим иранским ученым-атомщикам, работающим над бомбой, а также по ядру иранской программы баллистических ракет", – заявил он.

Нетаньяху заявил, что операция против Ирана будет "продолжаться столько, сколько нужно", и добавил, что Иран, по данным Тель-Авива, планировал масштабное вторжение в Израиль силами "прокси" с одновременным свержением дружественных израильтянам режимов в Иордании и Египте, а также массированным ракетным ударом. Теперь эти планы, утверждает он, были сорваны. Одновременно с премьером ряд израильских военных и чиновников подтвердили, что "Моссад" провел ряд операций против стратегических ракетных сил и систем ПВО Ирана.

Между тем, подтверждается, что были поражены несколько многоэтажек в Иране, где могли находиться иранские ученые, чиновники и офицеры. Также пожар начался на объекте обогащения урана в городе Натанг и есть пожары на объектах в Исфагане. Иран официально подтвердил гибель генерала Хоссейна Салами (главком КСИР с 2019 года), генерала Голамали Рашида (начальник штаба стратегического командования), доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси-Давани (парламентарий) и заявил, что через "несколько часов" Иран "удивит весь мир", намекая на ответ Израилю.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвуют в операции против Ирана и предостерег Тегеран от атаки на военные базы США в регионе. Он подтвердил, что Израиль предупредил Вашингтон, правительство Нетаньяху обосновало свои действия как самооборону.

"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не принимаем участия в ударах по Ирану, и нашим приоритетом является защита американских сил в регионе… Президент Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США", – сказал он.

Иран и Израиль ввели чрезвычайное положение и закрыли свои воздушные пространства. Обе стороны ожидают ударов друг от друга в ближайшее время.

Следует отметить, что в октябре 2024 года Израиль нанес масштабный удар по местам производства беспилотников и баллистических ракет Ирана. Также был нанесен удар по одному из ядерных объектов. Однако сейчас обе страны оказались на пороге реальной и полномасштабной войны.