Іран може створити ядерку чи відмовиться від цього? Яка ситуація з переговорами у 2025 році

В даний час Іран має можливість створення ЯЗ

На тлі загострення на Близькому Сході Іран готовий до згоди про відмову від ядерної зброї. Іранська влада заявляє, що у країни нібито і не було мети мати ЯЗ. Проте за таким рішенням стоять довгі переговори, суперечки та рішення.

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі сказав: "наше тверде переконання — не мати ядерну зброю". Про це пише Аljazeera.

"Проте ті, хто хоче позбавити Іран нашого права мати ядерну програму для мирних цілей, не мають на це права", — додав він.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію ядерної програми Ірану, а також переговори про відмову країни від ЯЗ. Крім того, ми запитали ШІ, чи може Іран зараз створити свою ядерку.

Початок: група "5+1" та ядерка Ірану

У 2006 році було створено спеціальну групу "5+1" за ядерною програмою Ірану. Таку назву вона отримала через кількість країн-учасниць: США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

На той момент головна мета переговорів була у тому, щоб переконатися, що Іран не зможе виробляти ядерну зброю, проте має право збагачувати ядерне паливо для використання у цивільних цілях.

У 2015 році цією групою було підписано так званий Спільний всеосяжний план дій (СВПД). Задум угоди полягає в тому, щоб обмежити ядерну програму Ірану і не допустити створення цією країною ЯЗ. В обмін на це з Ірану було знято економічні санкції, що полегшило торгівлю, економіку та фінанси.

Основні пункти домовленості

Більшість іранського збагаченого урану буде вивезено за кордон.

Буде спостерігати за досягненнями Ірану у сфері ядерного озброєння.

Жоден з ядерних об’єктів в Ірані не буде демонтовано.

Завод зі збагачення палива Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики без потужностей зі збагачення урану.

МАГАТЕ отримає доступ до всіх ядерних об’єктів у країні терміном на 15 років, що дозволить організації стежити за тим, щоб іранська ядерна програма мала виключно мирний характер.

Санкції США, Євросоюзу та Ради Безпеки ООН будуть зняті після укладання всеосяжного договору щодо ядерної програми Ірану, підписання якого заплановано на кінець червня. Деякі обмежувальні заходи з боку P5+1 залишаться чинними на деякий час, але потім будуть скасовані.

У параграфі 26 СВПД зафіксовано, що Іран розглядатиме повторне запровадження санкцій або запровадження нових санкцій, пов’язаних з ядерною сферою, "як підставу для припинення виконання своїх зобов’язань повністю або частково". Цей же параграф передбачає, що Євросоюз та США утримаються від повторного чи нового запровадження санкцій проти Ірану.

У 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди та анонсував додаткові санкції щодо Ірану. Американський лідер заявив, що США мають докази того, що Іран продовжує розробку ядерної зброї, тим самим порушуючи Спільний всеосяжний план дій.

Тим часом у 2019 році Іран оголосив про зупинення виконання двох пунктів угоди:

Обмеження на запаси збагаченого урану (за угодою Ірану можна було зберігати 300 кг низькозбагаченого урану (збагачення до 3,67%. Але країна заявила, що почне накопичувати його більше і не дотримуватиметься ліміту).

(за угодою Ірану можна було зберігати 300 кг низькозбагаченого урану (збагачення до 3,67%. Але країна заявила, що почне накопичувати його більше і не дотримуватиметься ліміту). Обмеження на запаси важкої води. Країні було дозволено зберігати максимально 130 тонн важкої води, яка використовується у ядерних реакторах. Однак Іран перестав дотримуватись цих норм.

Наприкінці травня 2025 року МАГАТЕ повідомило про рекордні запаси збагаченого до 60% урану в Ірані. Цього може вистачити для створення десяти ядерних зарядів.

При цьому, у червні Іран звинуватив МАГАТЕ у нібито спотворенні інформації.

Переговори США та Ірану у 2025

У березні поточного року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп направив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї лист, у якому була пропозиція про переговори щодо ядерної проблеми.

12 квітня стартував перший раунд прямих переговорів у Омані. У них брали участь спецпосланець Штатів Стів Уіткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Пізніше їх оцінили як "конструктивні".

Через тиждень, 19 квітня, у Римі пройшов другий раунд. А наприкінці місяця відбувся третій раунд та експертна зустріч із опрацювання "рамкової угоди".

16 та 17 травня президент США Дональд Трамп направив пропозицію, заявивши про необхідність якнайшвидше прискорити процес. Однак Іран відреагував коротко: Аягатолла Хаменеї назвав вимоги "маячнею".

10 червня Трамп зробив заяву, що Іран став "агресивнішим" у переговорах. А наступного дня Іран пригрозив ударом по американських базах у разі зриву переговорів.

Після цього МАГАТЕ ухвалило резолюцію із закликом до Ірану співпрацювати.

13 червня Ізраїль здійснив атаку на ядерні та військові об’єкти Ірану. У відповідь країна випустила свої ракети та дрони Ізраїлем.

Дональд Трамп підтримав подальші переговори. Однак пізніше Іран назвав їх "неприпустимими".

Шостий раунд переговорів був запланований на 15 та 16 червня у Маскаті, але його скасували. Їх тимчасово призупинили, доки не будуть закінчені бойові дії між Ізраїлем та Іраном.

Варто додати, що в ніч проти 13 червня Ізраїль ударив по ядерних об’єктах Ірану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху говорив, що Іран готується до виготовлення збагаченого урану як зброї, а це є "явною та безпосередньою загрозою для виживання Ізраїлю".

Чи може Іран зараз створювати ядерну зброю

Зважаючи на те, що Іран пішов наперекір домовленостям, "Телеграф" вирішив запитати у штучного інтелекту, чи може ця країна зараз створювати ядерну зброю.

Чат-GPT відповів, що зараз Іран має можливість створення ЯЗ, але у важливих уточненнях:

Для створення ядерної бомби необхідний уран, збагачений приблизно до 90%. Але Іран, згідно з даними МАГАТЕ, нагромадив уран збагачений до 60%.

Іран має досить центрифуг і технологій для збагачення урану.

Країна має великий досвід, отриманий за роки розвитку програми.

ШІ вважає, що для створення боєголовки Ірану могло б знадобитися від кількох місяців до кількох років.

При цьому Іран офіційно заявляє, що не прагне створити ядерну зброю, а вся програма — мирна. Однак, як зазначає чат-GPT, в Ірану в минулому вже були секретні військові ядерні дослідження.

Підсумовуючи ШІ каже, що нині Іран вже близький до можливості створення ЯЗ. Країна має практично все необхідне для цього. Боєголовку Іран не зібрав, але, можливо, може зробити це досить швидко. Тому Ізраїль, Штати та Європи особливо уважно стежать за діями Ірану у цій сфері.

Ядерні об’єкти в Ірані

Наразі МАГАТЕ відомо як мінімум 27 ядерних об’єктів, 7 з яких незадекларовані.

За інформацією із відкритих джерел, у місті Анарак знаходиться точка поховання ядерних об’єктів. В Ардакані розташоване виробництво ядерного палива. У Бушері розташована Бушерська АЕС. В Ісфахані знаходяться установки конверсії урану.

Іран на карті

У Нетензі розташовуються:

завод зі збагачення палива (FEP) — завод із виробництва низькозбагаченого урану (LEU), 16 428 встановлених центрифуг.

дослідний завод зі збагачення палива (PFEP) — завод з виробництва, дослідження та розробки низькозбагаченого урану, 702 встановлених центрифуги.

У місті Кум знаходиться завод зі збагачення палива Фордо (FFEP) — завод з виробництва збагаченого до 20% урану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об’єктах Ірану.