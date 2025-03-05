Ядерное оружие, перемирие и европейские войска в Украине: Макрон сделал ряд важных заявлений

На следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине"

Эммануэль Макрон заявил, что мир в Украине "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом", а "мирный договор не может означать капитуляцию или разрушение Украины". Он также отверг возможность перемирия с Россией и назвал эту идею "слишком хрупкой".

Кроме этого Макрон хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия Францией для защиты всей Европы. "Мы имеем ядерное оружие и именно поэтому мы защищены лучше, чем многие наши соседи. Я решил начать стратегические обсуждения по защите всего континента нашим ядерным оружием", — заявил президент Франции.

Однако он отметил, что финальное решение по ядерной защите будет принимать Главнокомандующий французской армии.

Во время своего обращения к нации Макрон также затронул ряд действительно важных тем. "Телеграф" собрал главное из заявлений президента Франции во время его выступления:

Мы вступаем в новую эру, где Россия угрожает всей Европе.

Европейские войска могут быть развернуты в Украине "после подписания мира". Однако по его словам, эти силы "не пойдут воевать на линию фронта сегодня, но будут там, когда мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

Я хочу верить, что США будут на нашей стороне, но мы должны готовиться к другому сценарию.

Мир не может быть подписан в Вашингтоне или Москве, ведь угроза нависла над всей Восточной Европой.

Украинцы борются не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы. Это не российско-украинский конфликт, это международный конфликт.

Эта агрессия кажется далекой, но она очень близко. РФ вмешивается в наши выборы, везде распространяет пропаганду.

Россия продолжает перевооружаться, она тратит 40% бюджета на оборону.

К 2030 году РФ планирует мобилизовать 3 млн солдат и построить 4 тысячи танков.

Европе нужно продолжать поддерживать украинские войска.

Мы приняли решение увеличить финансирование производства танков и вертолетов на территории Европы.

На следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине".

Россия не придерживалась "Минска", мы не можем верить ей на слово.

Мы подготовили план мира в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что встреча Зеленского и Трампа после перепалки в Белом доме может состояться уже совсем скоро. В Вашингтон украинский лидер собирается поехать с Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.