Путин хочет применять ядерку в ответ на удары обычным оружием не только по РФ

Ядерное оружие — это средство "сдерживания" в понимании РФ

Российское ядерное оружие может быть использовано в ответ на применение против России или Беларуси обычного оружия, создающего "критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности". Об этом сообщается в официальном документе, который Владимир Путин внес на рассмотрение в парламент РФ.

Договор о гарантиях взаимной безопасности между Беларусью и РФ был подписан еще в декабре 2024 года в Минске. На днях документ был одобрен Путиным и он касается "гарантий безопасности" Союзных государств.

Палатам Федерального Собрания Российской Федерации теперь предстоит рассмотреть вопрос о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях взаимной безопасности.

Договор предусматривает комплекс мер, которые будут приниматься в случае угрозы суверенитету РФ или Беларуси. Речь идет о возможности применить ядерное оружие Российской Федерации в ответ на "обычное оружие".

"Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности", — говорится в документе.

В документе также указано, что ядерное оружие РФ является важным фактором "предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычного оружия, а также может использоваться как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Среди ключевых положений — вопрос размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин анонсировал появление "Орешника" в Беларуси во второй половине 2025 года. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси есть более 30 площадок, где можно разместить новые российские ракеты "Орешник". Сейчас белорусские власти якобы выбирают лучшее место, чтобы ракеты были "ближе к целям".