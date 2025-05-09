Окончательно встал на сторону Кремля? Лидер Китая назвал Путина союзником и заявил о полной поддержке России

Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть "настоящими стальными друзьями, закаленными в сотне испытаний"

Руководитель коммунистического Китая Си Цзиньпин, похоже, окончательно принял сторону Кремля и российского режима. Во время визита в Москву 8 мая он публично заявил о поддержке России во всем, назвал российского правителя Владимира Путина своим союзником в деле строительства "нового мирового порядка" и подтвердил, что Китай поддерживает позицию РФ касательно войны в Украине.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление, которое сделал Си Цзиньпин. В частности, китаец четко повторил ключевые месседжи российской государственной пропаганды – мол, так называемый "украинский конфликт", как Китай называет войну в Украине, может быть урегулирован "только путем устранения его первопричин". То есть, отмечает издание, Цзиньпин фактически оправдывает Кремль и его пропагандистскую ложь об "угрозе расширения НАТО", "дискриминации русскоязычных" и других псевдопричин вторжения российского режима в Украину.

"Участие Си, а также совместное заявление, согласовывающее позицию Китая с российским видением конфликта – оказывает Путину важную поддержку на фоне давления со стороны США с требованием прекратить войну", – подчеркивает издание.

Кроме этого Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть "настоящими стальными друзьями, закаленными в сотне испытаний". Оба правителя пообещали усилить координацию во всех сферах, в том числе в военной, и "решительно противодействовать курсу Вашингтона на двойное сдерживание". Таким образом, предполагается в сообщении, Си Цзиньпин окончательно сбросил маску "нейтрала", публично и открыто выразив поддержку Путину и Кремлю.

Отметим, недавно Москва и Пекин выступили с критикой в адрес планов президента США Дональда Трампа по созданию глобальной системы противоракетной обороны "Золотой купол". В совместном заявлении, обнародованном по итогам двусторонних переговоров, Россия и Китай назвали эти намерения "глубоко дестабилизационными".

Напомним, позиция Китая относительно войны против Украины очень неоднозначна. С одной стороны, Китай выдает себя за "нейтрала", не оказывая (до этого момента) официальной поддержки ни одной из сторон и даже называя войну в Украине "кризисом" или "конфликтом". С другой стороны, китайцы не только снабжают россиян товарами двойного назначения, но и "прикрывают" Кремль дипломатически. Китайские наемные солдаты воюют за российских оккупантов, а китайские офицеры находятся около фронта, чтобы изучить опыт войны в Украине.

При этом, по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.