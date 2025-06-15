Хотят убить Трампа и получить ядерное оружие: Нетаньяху объяснил, почему Израиль атаковал Иран

Нетаньяху утверждает, что в планах иранского режима было убийство как премьера Израиля, так и президента США Трампа

Иран планировал получить ядерное оружие, что угрожало Израилю ядерным ударом. К тому же Тегеран якобы планировал убить израильского премьер-министра Биньянмина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, именно поэтому Израиль начал атаку на Иран.

Об этом заявил непосредственно сам Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News. Он заявил, что у Израиля, мол, не было выбора, поскольку ядерное оружие в руках Ирана означало бы уничтожение израильского государства.

"Во-первых, угроза со стороны Ирана, который спешил взять на вооружение свой обогащенный уран для создания атомных бомб с конкретным и задекларированным намерением уничтожить нас. Во-вторых, спешка в увеличении их арсенала баллистических ракет до такой мощности, что у них будет 3600 единиц оружия в год", – пояснил премьер.

Нетаньяху также сказал, что в планах иранского режима было убийство как премьера Израиля, так и президента США Трампа. Тегеран, заявил он, считает Трампа угрозой планам получения ядерного вооружения и препятствием на пути к контролю над Ближним Востоком. Потому Иран активно работает над подготовкой и реализацией убийства американского президента, а также уже пытался убить самого Нетаньяху.

"Они запустили ракету прямо в мое спальное окно… Они хотят его убить. Слушайте, он для них враг номер один. Он убил Касема Сулеймани. Он очень четко дал понять, в том числе и сейчас: "Вы не можете иметь ядерное оружие, а это значит, что вы не можете обогащать уран". Он решительный лидер. Он никогда не шел по пути слабых попыток договориться, как это делали другие", – заявил премьер.

Также Нетаньяху опроверг публикацию СМИ о том, что Тель-Авив обратился в Вашингтон с планом ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но получил отказ и запрет на подобные действия. Он назвал это "разговорами, которых никогда не было".

"Но я могу сказать вам, что мы делаем то, что должны делать, и будем делать то, что должны делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов", – отметил премьер.

Напомним, что Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – третью волну ракет, а ближе к утру 14 июня – четвертую ракетную волну. В Тегеране назвали это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам в ночь на 13 июня.

15 июня Иран также устроил ракетный обстрел Израиля. В результате атаки по городу Бат-Ям погибли пять граждан Украины: запущенная иранцами баллистическая ракета уничтожила жилой дом.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".