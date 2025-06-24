"Верьте Трампу": президент США снова "остановил" войну, однако на Ближнем Востоке все еще убивают людей

Трамп снова приписал себе фейковые достижения по миру на Ближнем Востоке

Перемирие между Израилем и Ираном не работает, поскольку после его так называемого начала, о чем с гордостью заявил Трамп, Иран заявил о запуске шестой волны баллистических ракет по Израилю. Ранее высокопоставленный иранский чиновник заявлял СМИ, что им вообще никто не предлагал соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, Трамп уже поспешил восхвалять себя на весь мир за проведённые дипломатические усилия.

Соответствующие иллюстрации американский президент публикует в собственной соцсети Thuth Social и перепощивает в других соцсетях, таких как Х (бывший Twitter) или Instagram. Репосты также есть с официальной страницы Белого дома.

Подписчики критикуют Трампа за самоволение

После объявления о перемирии Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social пост с заглавными буквами "TRUMP WAS RIGHT" ("ТРАМП ПРАВ"), где фактически восхваляет собственные дипломатические усилия. Это уже не первый раз Трамп восхваляет себя как успешного дипломата, который смог урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Ранее он делал аналогичное и в отношении войны России против Украины.

Вот какие фото еще выставляет Трамп

В течение дня Трамп также активно цитировал в своих постах материалы с сайта Hannity.com – официального ресурса известного консервативного телеведущего Fox News Шона Ганнити. Это не случайно: Ганнити является одним из самых лояльных к Трампу медиаперсон, регулярно поддерживающего его политику и решения в своих передачах. Президент традиционно использует материалы Ганнити для подкрепления собственной риторики и поддержки со стороны консервативных медиа.

Также Трамп отреагировал на информацию о падении его рейтинга. Она появилась на фоне ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. Президент США публикует иллюстрацию с надписью "Одобрение Трампа стремительно растет".

Согласно условиям перемирия, описанным Трампом, Иран должен был прекратить обстрелы Израиля в полночь по восточному времени. Президент назвал это "большим делом для Израиля и мира". Однако министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что "по состоянию на данный момент НЕТ никакого ’соглашения’ о перемирии или прекращении военных операций". Он добавил, что Иран готов прекратить ответ только при условии, что Израиль остановит свою "незаконную агрессию". Следует отметить, что ни Израиль, ни Иран официально не подтвердили достижение такого соглашения.

"Большинство американцев верят, что США на правильном пути", – продолжает восхвалять собственную политику Трамп.

Ранее "Телеграф" также информировал о том , какими были обещания Трампа по окончании войн и к чему они привели. "Я положу конец войне в Украине, я остановлю хаос на Ближнем Востоке и не дам начаться Третьей мировой войне" – такие слова звучали еще до его инаугурации.