Медаль имени Арестовича и не только. Трамп снова стал героем мемов

Шутили и о том, что Маск покидает должность "специального государственного служащего" в Белом доме

Президент США Дональд Трамп продолжает воодушевлять украинцев на создание мемов. На этот раз шутили не только о "завершении" политической карьеры американского миллиардера Илона Маска, но и о новом обещании главы Штатов о войне в Украине.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы и смешные картинки, которые распространяли в сети в последнее время. Отметим, что Илон Маск заявил о частичном завершении политической карьеры недавно. Он покидает должность "специального государственного служащего", однако продолжит работу как неофициальный советник президента США и сможет посещать встречи в Белом доме.

Украинцы уже начали шутить по этому поводу, особенно учитывая, как сильно Маск поддерживал Трампа во время его предвыборной кампании, а также в первые месяцы президентства. Однако еще зимой появлялись слухи о напряженных отношениях между миллиардером и 47-м президентом США, тогда СМИ писали, что Трамп стыдится Маска.

Кроме этого, недавно Трамп заявил, что дал главе России Владимиру Путину 2 недели, чтобы определить, серьезно ли он "настроен на мир". Однако украинцы не забыли, что президент США довольно часто давал громкие обещания о завершении войны в Украине, которые так и не сбывались.

Также пользователи сравнили Трампа со знаменитым Алексеем Арестовичем, который в начале полномасштабного вторжения обещал, что война в Украине закончатся "через 2-3 недели".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Франции Эмануэль Макрон стал героем мемов после пощечины своей жены.