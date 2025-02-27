Северная Корея отправила подмогу в Курскую область: что известно

КНДР направила военные подразделения в районы боевых действий

Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую область России. Масштабы военного контингента остаются неизвестными.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на разведку и СМИ Южной Кореи. Отмечается, что КНДР отправила военные подразделения к местам боевых действий в Курской области. В этом регионе российские войска ведут бои с украинскими военными.

В то же время, официальных комментариев со стороны NIS пока нет.

Ранее NIS сообщила, что Северная Корея направила более 11 000 солдат в Россию для участия в войне на Украине. Украинские и западные эксперты говорят, что российские войска также использовали северокорейское оружие. При этом, Северная Корея официально не признала свою военную поддержку России в войне в Украине.

Согласно данным южнокорейского издания JoongAng, в период с января по февраль 2025 Северная Корея отправила в Россию до 3 тыс. военнослужащих. Переброска военных происходила с помощью российских грузовых судов и военных самолетов. Направлены были мотострелковые, инженерные и разведывательные подразделения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бои в Курской области длятся уже полгода и эта операция ВСУ стала уникальной. То, что считалось невозможным, случилось, и ВСУ практически без сопротивления смогли занять ряд важных пограничных населенных пунктов.