Южную Корею возглавил политик, который против Украины. Что мы можем потерять

Он хочет дружить с Россией и Китаем

Южная Корея провела досрочные выборы президента после импичмента предыдущего лидера страны Юн Сок Йоля. Победил лидер оппозиции Ли Чже Мён, который настроен против Украины.

О том, что на выборах в Южной Корее победил Ли Чже Мён, сообщает CNN. Утром в среду он принял присягу.

В выборах приняли участие почти 80% из 44,39 миллиона избирателей Южной Кореи, обладающих правом голоса. Это самая высокая явка на выборах президента страны с 1997 года. Согласно официальным результатам выборов, Ли Чже Мён опередил своего главного соперника Ким Мун Су от действующей консервативной Партии народной силы почти на три миллиона голосов.

Мун Су признал поражение и поздравил победителя. Инаугурация Чжэ Мёна состоялась немедленно. Ее провели в сжатом виде, новый президент выступил с речью, в которой пообещал восстановить демократию и возродить экономику.

Новый президент Южной Кореи против помощи Украине и за дружбу с РФ

Ли Чже Мён неоднократно выступал против военной поддержки Украины, объясняя это тем, что Южная Корея должна сохранять дружеские отношения с Китаем и Россией. Демократическая партия "Тобуро", представителем которой является Ли Чже Мён, известна положительным отношением к режиму в Северной Корее. Она стремится найти понимание с Пхеньяном с помощью Пекина или Москвы.

Во время предыдущих президентских выборов Ли Чже Мён обвинил президента Украины в том, что Россия начала войну против нас. Тогда он сказал, что Владимир Зеленский, "которому не хватает знаний в политике и дипломатии, спровоцировал Россию. Президент Украины несет ответственность за начало войны".

Это заявление вызвало критику в сети. Впоследствии Ли Чже Мён извинился за свои слова, однако это расценили как желание сохранить голоса избирателей, а не искреннее изменение мнения.

Кроме того, в 2023 году Ли Чже Мён критиковал тогдашнего президента Юн Сок Йоля за заявление возможность рассмотрения передачи оружия Украине. Ли говорил, что это может нанести ущерб южнокорейскому бизнесу в России и привести к усилению военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Как Южная Корея помогала Украине во время войны

Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в начале января рассказывал, что Республика Корея поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения. В основном Сеул сфокусирован на оказании гуманитарной и финансовой помощи.

Только в течение 2024 года в Украину была доставлена переданная корейской стороной партия из 148 единиц тяжелой инженерной техники. Это были грузовые транспортные средства, противопожарная техника и техника для разминирования, боевые инженерные машины, специальная (строительная) техника.

Также Сеул передал Киеву несколько сот машин скорой помощи и сотни мощных электрогенераторов и трансформаторов. Медицинские учреждения получили портативные рентген-аппараты, аппараты УЗИ, полевые аптечки и т.д.

При этом Республика Корея воздерживается от прямой поставки оружия Украине. В стране действует решение Совета национальной безопасности о запрете поставки оружия в страны, находящиеся в военном положении.

"Но, я намеренно отметил словосочетание "прямые поставки", поскольку существуют пути косвенной помощи Украине через наших главных партнеров, как в частности США. И, некоторые страны предпочитают такие косвенные пути помощи", — отметил Пономаренко.

Помимо финансовой помощи Южная Корея поддерживает Украину на международной арене. Страна призывает к соблюдению международного права и осуждает российскую агрессию.

В апреле 2025 года Южная Корея предоставила Украине новый пакет помощи. Его стоимость 100 млн долларов.

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