Росії доводиться просити КНДР про солдатів. Міністр оборони поділився деталями

Це вже четверта хвиля ротації військових з КНДР, які воюють за Росію

Північна Корея направила в Росію для війни проти України близько 11 тисяч військових. Це не просто солдати, а елітний контингент. Їх обирали за певними критеріями з "особистого резерву", що загалом налічує приблизно 50 тисяч. Скеровані на війну корейські підрозділи вже зазнали відчутних втрат.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров на закритій зустрічі із журналістами. В Росію можуть скерувати додатковий контингент, однак це виснажить стратегічний резерв та поставить під загрозу безпеку режиму в КНДР.

Українська розвідка має дані, що це вже четверта хвиля ротації. Це свідчить не тільки про високі втрати, а й загалом про проблеми у РФ з формування підрозділів.

"Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно", — зазначив Умєров. Пересування та участь корейських військових відстежується як Міноборони, так і партнерами. Якщо корейських військових залучатимуть і надалі, це також може означати проблеми з мобілізацією в Росії.

Рустем Умєров

Окремо варто зазначити, що в Північній Кореї також є певне занепокоєння щодо використання військових, адже Росія по суті не виконує зобов’язань за підписаними договорами про взаємну допомогу, так званих "військових гарантій".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Південній Кореї прийшов до влади політик, який підтримує дружбу з Росією. Що Лі Чже Мьон говорить про Україну.