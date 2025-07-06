"Оппозиционная платформа за кибержизнь": сеть завалило шутками о партии Илона Маска
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В сети отреагировали с юмором
Ссора между американским миллиардером Илоном Маском с бывшим союзником, президентом США Дональдом Трампом вышла на новый уровень. Теперь глава SpaceX и Tesla планирует создать свою партию.
В сети, тем временем, его намерения уже стали поводом для многочисленных шуток и мемов. А "Телеграф" собрал лучшие.
В украинском сегменте не могут определиться, что именно напоминает эта ситуация — появление партии "Слуга народа" или суть существования ОПЗЖ.
Тем временем пользователи сети предположили, что если Маск таки придет ко власти, то ему сразу же придется поменять американский флаг на что-то более "веселое".
Хотя нашлись и те, кто вспомнил, что Маск к демократии особой любви не питает и сравнили происходящее с первыми политическими шагами Адольфа Гитлера. При этом они даже пофантазировали о том, кто войдет в его команду.
Другие же отметили, что без новых технологий там точно не обойдется.
Стоит отметить, что ситуация между Трампом и Маском достигла такой степени, что во французских СМИ уже не исключают, что миллиардер может скоро вернуться в страну, откуда он родом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на существование в США многих партий на региональном уровне, на федеральном закрепилось доминирование двух партий: демократов и республиканцев. Идея Маска может разрушить эту систему, которая в США работает с 19 века.