Илон Маск сделал важное объявление: миллиардер хочет сломать 200-летнюю монополию в Конгрессе

Такого не было еще с 19 века

Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием "Американская партия". Миллиардер объяснил это решение возможным банкротством страны из-за расточительства и взяточничества.

"Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу", — написал предприниматель в своем аккаунте, передает BBC.

Ранее Маск провел несколько опросов в своем Х-аккаунте, где большинство пользователей поддержали идею создания такой партии. Впервые он анонсировал запуск партии после публичной ссоры с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, политолог Алексей Якубин считает, что Маск сейчас торгуется с Трампом и частично с демократами. Эксперт напомнил, что у предпринимателя ранее тесные связи с демократами, прежде чем начал поддерживать республиканцев.

"То есть он намекает и той и другой партии, которые на федеральном уровне имеют ключевое влияние, что в случае чего он может откусить у обеих партий определенный кусок избирателей", — отметил Алексей Якубин.

Политолог добавил, что на уровне штатов в США действуют многие партии разных направлений. Но на федеральном уровне с 19 века власть держат только республиканцы и демократы.

Якубин вспомнил несколько попыток сломать эту монополию, в том числе создание партии популистов в середине 20 века. По его словам, Маск пытается заигрывать с идеей третьей партии, которая сдвинула бы дуополию.

"Сейчас Маск просто торгуется, потому что его бизнес в значительной степени зависит от государственных субвенций. Сейчас он пытается сказать обеим партиям: "Вы не трогайте меня, существующие контракты и субвенционную политику, иначе я создам новую политическую силу", — пояснил эксперт.

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