Маск и Трамп пошли на новый круг ссоры. Почему в США может появиться новая партия

Глава США напомнил оппоненту об огромных субсидиях

Илон Маск и Дональд Трамп снова обменялись критическими заявлениями, похоже, что в их конфликте началась "новая серия". Миллиардер снова раскритиковал бюджетный законопроект президента США, тот уже ответил.

Маск пригрозил создать собственную партию

Илон Маск в соцсети Х призвал Конгресс не утверждать законопроект Трампа о налогах и расходах. Он пристыдил конгрессменов, поддерживающих этот закон.

"Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за наибольшее увеличение госдолга в истории, должен склонить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году — даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", — написал Маск.

В другом сообщении Маск заявил, что если законопроект Трампа будет принят, он создаст собственную политсилу — America Party. Миллиардер подчеркнул, что США нуждаются в альтернативе Демократической и Республиканской партиям.

"Если этот сумасшедший закон о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива однопартийной системе демократов и республиканцев, чтобы народ действительно имел голос", — написал Маск.

Трамп в ответ намекнул на возвращение Маска в ЮАР

Президент США оперативно ответил Маску в собственной соцсети Тruth. Он напомнил бизнесмену об огромных субсидиях и намекнул на его возвращение в ЮАР.

"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку. Никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы огромные средства. Может быть, нам стоит поручить DOGE внимательно взглянуть на это?", — написал он.

Стоит отметить, что Маск родился в Южной Африке и получил американское гражданство только в 2002 году. Трамп не в первый раз намекает на его "неамериканское" происхождение, что в американской политике часто используется для дискредитации оппонентов.

Пойдет ли Маск на создание партии и как это повлияет на США — анализ искусственного интеллекта

По мнению ИИ, заявление Маска о создании "Американской партии" выглядит громким, но пока маловероятным к реализации. В первую очередь это политический сигнал, а не план действий.

Вероятность создания Маском новой политической партии оценивается нейросетью как низкая. Во-первых, Маск склонен к громким заявлениям, а во-вторых, создать полноценную партию в США нелегко. Для этого необходимо:

пройти юридические процедуры в каждом штате,

сформировать организационную структуру,

выдвинуть кандидатов, собрать подписи,

обеспечить участие в выборах всех уровней,

добиться видимости в СМИ и прениях.

Даже если Маск и решится на это, проект будет долгосрочным, ориентированным на промежуточные выборы 2026 или президентские 2028-го. Никаких оснований полагать, что такая партия возникнет и повлияет на политический ландшафт уже в ближайшее время, ИИ не видит.

Даже если Американская партия Маска появится, переворота в политической жизни США она не совершит. Однако, может отобрать голоса у одного из кандидатов, сместив баланс в ключевых штатах. Если Маск все же создаст свою партию, это углубит существующее напряжение между ним и Трампом и откроет новый раунд конфликта.

Законопроект раздора

Конфликт между Трампом и Маском разгорелся в июне после почти годового периода тесного сотрудничества. После лет поддержки демократов, Маск в 2024 году стал крупнейшим республиканским донором, потратив почти 300 миллионов долларов на продвижение Трампа.

Маск быстро вошел в ближайший круг Трампа, президент назначил его главой Департамента правительственной эффективности (DOGE) для сокращения расходов. Однако в июне между ними начался публичный конфликт из-за предложенного республиканцами законопроекта о налогах и расходах, который бизнесмен назвал "долговым рабством" ведь по его мнению, он приведет к росту государственного долга США.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, законопроект о налогах и расходах увеличит дефицит бюджета США почти на 3,3 трлн долларов в течение следующих десяти лет. При этом сенаторы-республиканцы во время обсуждения инициативы Трампа неофициально назвали документ "большой, прекрасный законопроект".

Из-за разногласий, как сообщал "Телеграф", Маск начал публично атаковать Трампа — утверждал, что тот проиграл бы выборы без его поддержки и даже намекнул, что президент является педофилом. Позже он объявил, что намерен создать свою политическую партию, что может угрожать американской двухпартийной системе.

В ответ Трамп угрожал отменить федеральные контракты компаний Маска. Тот ответил, что SpaceX начнет выводить свои космические корабли Dragon. В результате Маск попросил прощения у Трампа, написав, что его сообщения "зашли слишком далеко" и он сожалеет о некоторых из них.