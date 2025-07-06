Рус

"Опозиційна платформа за кібержиття": мережу завалило жартами про партію Ілона Маска

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп та Ілон Маск Новина оновлена 06 липня 2025, 16:02
Дональд Трамп та Ілон Маск

У мережі відреагували з гумором

Сварка між американським мільярдером Ілоном Маском із колишнім союзником, президентом США Дональдом Трампом вийшла на новий рівень. Тепер глава SpaceX і Tesla планує створити свою партію.

У мережі тим часом його наміри вже стали приводом для численних жартів та мемів. А "Телеграф" зібрав найкращі.

В українському сегменті не можуть визначитися, що саме нагадує ця ситуація – появу партії "Слуга народу" чи суть існування ОПЗЖ.

Маск створює свою партію
Перший з’їзд планують у Ростові
Партія Маска
Президент, раб народу. "Я люблю мою країну, я люблю мою дружину, я люблю мого Doge (собаку)"

Тим часом користувачі мережі припустили, що якщо Маск таки прийде до влади, то йому одразу доведеться змінити американський прапор на щось більш "веселе".

Партія Америки Ілона Маска
Напевно, ідеологія партії визначатиметься голосуванням у X

Хоча знайшлися й ті, хто згадав, що Маск до демократії особливої любові не має і порівняли те, що відбувається з першими політичними кроками Адольфа Гітлера. При цьому вони навіть пофантазували про те, хто увійде до його команди.

Маск створює свою партію
Кадр із серіалу "Hitler’s Circle of Evil"

Інші ж зазначили, що без нових технологій там точно не обійдеться.

Партія Маска
Проголосувати на виборах можна буде силою думки через Neuralink

Варто зазначити, що ситуація між Трампом і Маском досягла такого розмаху, що у французьких ЗМІ вже не виключають, що мільярдер може незабаром повернутися до країни, звідки він родом.

Трамп і Маск конфлікт
"Повертайся в ПАР, Юдо"

Раніше "Телеграф" розповідав, що, попри існування у США багатьох партій на регіональному рівні, на федеральному закріпилося домінування двох партій: демократів та республіканців. Ідея Маска може зруйнувати цю систему, яка у США працює з 19 століття.

Теги:
#США #Гумор #Дональд Трамп #Меми #Ілон Маск