"Опозиційна платформа за кібержиття": мережу завалило жартами про партію Ілона Маска

У мережі відреагували з гумором

Сварка між американським мільярдером Ілоном Маском із колишнім союзником, президентом США Дональдом Трампом вийшла на новий рівень. Тепер глава SpaceX і Tesla планує створити свою партію.

У мережі тим часом його наміри вже стали приводом для численних жартів та мемів. А "Телеграф" зібрав найкращі.

В українському сегменті не можуть визначитися, що саме нагадує ця ситуація – появу партії "Слуга народу" чи суть існування ОПЗЖ.

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Тим часом користувачі мережі припустили, що якщо Маск таки прийде до влади, то йому одразу доведеться змінити американський прапор на щось більш "веселе".

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Хоча знайшлися й ті, хто згадав, що Маск до демократії особливої любові не має і порівняли те, що відбувається з першими політичними кроками Адольфа Гітлера. При цьому вони навіть пофантазували про те, хто увійде до його команди.

Кадр із серіалу "Hitler’s Circle of Evil"

Інші ж зазначили, що без нових технологій там точно не обійдеться.

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Варто зазначити, що ситуація між Трампом і Маском досягла такого розмаху, що у французьких ЗМІ вже не виключають, що мільярдер може незабаром повернутися до країни, звідки він родом.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що, попри існування у США багатьох партій на регіональному рівні, на федеральному закріпилося домінування двох партій: демократів та республіканців. Ідея Маска може зруйнувати цю систему, яка у США працює з 19 століття.