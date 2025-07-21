Такое уже случалось: как Россия может атаковать НАТО

Москва уже проворачивала подобные сценарии в Украине, Грузии и Молдове

Россия не рискнет напрямую атаковать страны НАТО. Однако агрессия может быть проведена в гибридном формате, как это уже было с Украиной.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал министр обороны Бельгии Тео Франкен. Больше по теме читайте в материале: Россия не будет вторгаться в страны НАТО, у них есть другой план — министр обороны Бельгии о старости Путина, жесткой силе и F-16 для Украины.

"Скорее, это может быть что-то вроде сценария, как на Донбассе в 2014 году: все начинается с "восстания" русскоязычного меньшинства, которое должна "защитить родина". Затем появляются так называемые "зеленые человечки", якобы не российские военные, а просто люди, которые вдруг пришли защищать российское меньшинство", — сказал он.

Министр добавил, что такие же сценарии наблюдались не только в Украине, но и в Грузии и Молдове. В то же время он сомневается, что российская армия открыто вторгнется в условную Финляндию, поскольку в такой войне Владимиру Путину не победить.

"Подход будет гораздо более изощренным. Условно говоря, они могут захватить город, например, в Эстонии, а потом сказать: "Нам нужно защитить россиян здесь. Этот город наш. Это — Россия". Я не думаю, что будет полномасштабное вторжение, хотя предсказать точно невозможно", — добавил Франкен.

Как сообщалось ранее, страны Запада во время встречи в формате "Рамштайн" объявили о том, что за 50 дней они должны вооружить Украину.