Президент Азербайджана поддержал Украину: россияне в ярости и хотят войны (видео)

Россиянам очень не понравились слова в поддержку Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на форуме в городе Шуша ответил на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона и вызвал настоящий пожар среди российских пропагандистов. Некоторые из них уже призывают готовиться к войне против Азербайджана.

Полный текст выступления Алиева приводит Azertag. Президент страны посоветовал украинцам никогда не мириться с оккупацией.

"Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад, и примерно такой же был вопрос. И мой ответ не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю это созвучно и чаяниям украинского народа: никогда не соглашаться на оккупацию! Вот это главный совет. Это то, что делали мы", — сказал он.

Ну а чтобы россиянам было еще больше поводов для недовольства, азербайджанский президент подчеркнул, что его страна не забыла о том, что россияне сбили пассажирский самолет "АзАл". Он подчеркнул, что международные суды вскоре получат соответствующий иск.

Слова Алиева были агрессивно восприняты z-каналами, которые уже призвали россиян готовиться к войне против Азербайджана.

Россияне негодуют из-за слов Алиева

Ппопагандисты грезят о войне

Теперь Баку "филиал НАТО"

Другие каналы тоже не стали молчать. Например, WarGonzo уже начали выдвигать к Азербайджану территориальные претензии. Там заявили, что соседний с Шушей город Ханкенди (Степанакерт) якобы строили россияне с армянами и азербайджанцы к нему отношения не имеют. Там уже заявили, что Азербайджан город "оккупировал".

Пропагандист Юрий Подоляка и вовсе провел лекцию по истории. Конечно он начал не от Рюрика, а ограничился наполеоновскими временами, но также не забыл традиционно обвинить во всем Британию.

"Сейчас азербайджанские ханы вновь решили, что для них сложилась удачная "шахматная раскладка" (как в 1812 году, когда Наполеон сидел в Москве), чтобы решить для себя (вернее для Британии) русскую "проблему" в Закавказье", — написал он, назвал Баку "геополитическим противником" и намекнул на то, что "неповиновение" надо подавить армией.

Пропагандисты даже обвинили Баку в помощи Украине с подготовкой операции "Паутина".

Как сообщалось ранее, в последнее время отношения между Баку и Москвой стали слишком напряженными. В феврале россияне сбили над Грозным азербайджанский пассажирский самолет, а в июне и июле произошла серия задержаний среди представителей диаспоры в обеих странах.

По данным ГУР, Россия уже начала приводить в боеспособное состояние военные базы в Армении и возможно готовится к войне.