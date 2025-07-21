"Остановить военную машину Путина": Запад объявил о 50-дневном рывке для Украины, что это значит

Союзники обещают усиление ПВО Украины

29-я по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, также известная как "Рамштайн", проходит 21 июля в виртуальном формате. Как и в прошлый раз, председательствуют на встрече Германия и Великобритания, а всего присоединились 52 страны мира, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Примечательно, что к заседанию союзников присоединился министр обороны США Пит Хегсет, являющийся хорошим сигналом в смене позиции администрации Дональда Трампа. В повестке дня важная для финансовых интересов Америки тема, а именно обсуждение инициативы, согласно которой Штаты согласились продавать оружие союзникам по НАТО для оборонных нужд Киев.

По данным "Телеграфа", все логистические процессы в новом подходе, предварительно, будет координировать NSATU — Инициатива НАТО по безопасности и обучению для Украины — центр которой находится в немецком Висбадене. Инициатива и прежде объединяла значительную часть помощи в единую общую структуру, что позволяло улучшить координацию, подотчетность и распределение нагрузки между союзниками.

В то же время продолжается дедлайн в 50 дней, которые Дональд Трамп дал Владимиру Путину на прекращение войны, иначе — удар жесткими санкциями не только по РФ, но и по странам, которые продолжают покупать у нее нефть, в частности, Китай и Индия.

В связи с этим министр обороны Великобритании Джон Гилли во время встречи призвал союзников к "рывку" с целью вооружить Украину на поле боя и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Джон Гилли и Пит Хегсет

"Президент Трамп запустил отсчет 50 дней, в течение которых Путин должен согласиться на мир — или столкнуться с сокрушительными экономическими санкциями. И как члены этой Контактной группы по обороне Украины, мы должны внести свой вклад — развернуть 50-дневный рывок с целью вооружить Украину на поле боя и помочь подтолкнуть.

Сегодняшнее заседание этой контактной группы — это возможность развить обязательства в объеме 40 миллиардов евро, взятых на прошедшем саммите НАТО", — сказал Гили.

Великобритания, добавил он, в этом году предоставила Украине военную помощь на сумму более 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. "Это самый высокий уровень за все время", — сказал министр.

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус во вступительных ремарках отреагировал на очередной обстрел Украины: за ночь россияне выпустили около 450 воздушных целей.

Борис Писториус

"У Путина нет никакого интереса к настоящим переговорам.

Утром он говорит о мире, а вечером запускает дроны и ракеты по украинским городам и гражданскому населению. Путин пытается выиграть время этой циничной игрой. Он верит, что в долгосрочной перспективе его военная машина победит, но он ошибается.

Военная машина России приносит страдания и разрушения не только Украине, но и самому русскому народу. Она не считается с потерями и ежедневно приводит к гибели тысяч русских солдат…

Вместе мы должны остановить эту военную машину, объединив усилия в поддержку Украины всеми нашими силами. Прежде всего, это означает — как можно быстрее усилить украинскую систему противовоздушной обороны. Германия предоставит дополнительные системы ПВО и крайне необходимые боеприпасы", — анонсировал Писториус.

Он отметил: Германия внесет свой вклад в скорейшие поставки "пяти крайне необходимых систем Patriot".

"Как именно мы этого добьемся — вопрос, который мы будем тесно согласовывать между собой в течение следующих нескольких дней в духе взаимного доверия".

Кроме этого, совместно с нашими британскими друзьями мы вскоре предоставим 220 тысяч снарядов калибра 35 мм для зенитной установки Gepard — это будет профинансировано Германией. Чтобы защитить небо над Украиной, мы должны поддержать украинские силы в наступательных действиях, направленных на ослабление авиационных возможностей России. Именно поэтому мы финансируем масштабную поставку БПЛА дальнего радиуса действия украинского производства", — сказал немецкий министр.

К слову, этот Рамштайн стал первым для новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля. Кроме него к онлайн-встрече присоединились секретарь СНБО Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Шмыгаль очертил три приоритетных потребности Киева:

"Моя первая просьба — это срочная поставка американского оружия для Украины. Противовоздушная оборона, особенно системы Patriot и ракеты PAC-3, а также боеприпасы — критически важные для нас, — пояснил он. — Российский террор продолжается — и нам необходимо усилить нашу ПВО. Я прошу США сделать это оружие доступным для закупки, а европейских партнеров — предоставить все необходимое финансирование для его приобретения".

Вторая потребность – это финансовая поддержка. По словам министра обороны, Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть потребность в оборонных закупках.

"Третья просьба — подготовка к 2026 году. Я призываю партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в своих бюджетных предложениях на 2026 год. Кредиты [по программе] SAFE — еще один критически важный источник финансирования на следующий год, и мы должны обеспечить участие Украины в этой программе", — отметил Денис Шмыгаль.

Упомянутая программа SAFE – новый финансовый инструмент Европейского Союза, предусматривающий привлечение до 150 миллиардов евро, чтобы помочь государствам-членам ЕС увеличить расходы на совместные закупки в сфере обороны.

Кредиты предусмотрены с привлекательными условиями и конкурентными ставками на длительный срок. Публично было объявлено, что государства-члены могут осуществлять закупки вместе с Украиной, для Украины и в Украине.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что войску все еще критически не хватает "систем противовоздушной обороны и ракет к ним, дальнобойного оружия, артиллерийских снарядов, боевых машин, эвакуационного оборудования, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, беспилотных систем и прочего".

"Я верю, что мы должны еще больше полагаться друг на друга, чтобы вместе достичь большего. Только совместными усилиями мы можем остановить российскую агрессию здесь и сейчас — и именно это действительно изменит ход истории", — обратился Главком к союзникам.

Украинская сторона проинформировала, что в 2025 году международная помощь безопасности Украины достигла рекордных 43 миллиардов долларов — это самая высокая сумма с начала полномасштабного вторжения. При этом около 40% потребностей фронта покрываются украинским производством.