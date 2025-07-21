"Окно возможностей закрывается": почему Путин не остановится в Украине

России стратегически не выгодно завершать войну сейчас

Владимир Путин все еще считает себя сильным в вопросах войны против Украины. Однако "окно возможностей" для него закрывается, а повторить агрессию он больше не сможет.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал министр обороны Бельгии Тео Франкен. Больше по теме читайте в материале: Россия не будет вторгаться в страны НАТО, у них есть другой план — министр обороны Бельгии о старости Путина, жесткой силе и F-16 для Украины.

"Путину осенью исполнится сколько? 73 года или около того. Европа сейчас активно наращивает оборонный потенциал. Мы станем сильнее, чем когда-либо ранее в военном плане. Все страны активизировались", — сказал он.

Тео Франкен

По словам Франкена, Европа и США имели серьезные разногласия в рамках НАТО, однако теперь они преодолены. И даже без США у Евросоюза есть 450 миллионов человек, несколько богатых стран с сильной экономикой и инновациями. Министр подчеркивает, что у Путина в это же время есть лишь нефть и газ, и определенный человеческий ресурс.

"Он видит: "Сейчас я еще силен, а Европа слаба". Но через десять лет ситуация будет совсем другая, поэтому ему нужно захватить Украину сейчас. С его точки зрения, нет стратегического смысла останавливать войну", — добавил Франкен.

Чиновник добавил, что Путин уже не молод и у него есть куча проблем, вроде экономики и политических вопросов. Он привык говорить, что его предшественники были слабыми, но если он проиграет в Украине, то и сам будет выглядеть слабым.

"Поэтому я не думаю, что Путин остановится. Мы должны его остановить", — добавил он.

Как сообщалось ранее, страны Запада во время встречи в формате "Рамштайн" объявили о том, что за 50 дней они должны вооружить Украину.