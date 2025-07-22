Легенда хэви-метала Оззи Осборн умер в 76 лет

В последние годы у звезды были проблемы со здоровьем

Легенда хэви-метала Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. В последние годы он страдал от болезни Паркинсона, а с 2019 года испытывал осложнения после полученных вследствие падения травм.

Об этом пишет Sky News. Отмечается, что в начале июля он давал прощальный концерт на стадионе Villa Park в родном городе Бирмингеме (Британия).

"С такой грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьёй и окружён любовью", — сообщила его семья.

Осборн получил известность как один из основателей группы Black Sabbath, которая внесла неоценимый вклад в развитие хэви-метала, а также заложила фундамент для развития "традиционного" дум-метала. Из-за этого, Осборна неофициально прозвали "крестным отцом" хэви-метала, а также одним из самых весомых фигур в хард-роке.

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