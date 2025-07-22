Легенда хеві-металу Оззі Осборн помер у 76 років

В останні роки зірка мала проблеми зі здоров’ям

Легенда хеві-металу Оззі Осборн помер у віці 76 років. В останні роки він страждав від хвороби Паркінсона, а з 2019 року відчував ускладнення після отриманих внаслідок падіння травм.

Про це пише Sky News. Зазначається, що на початку липня він давав прощальний концерт на стадіоні Villa Park у рідному місті Бірмінгемі (Британія).

"З таким сумом, якого не передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер сьогодні вранці. Він був зі своєю родиною і оточений любов’ю", — повідомила його родина.

Осборн отримав популярність як один із засновників групи Black Sabbath, яка зробила неоціненний внесок у розвиток хеві-металу, а також заклала фундамент для розвитку "традиційного" дум-металу. Через це Осборна неофіційно прозвали "хрещеним батьком" хеві-металу, а також однією з найвагоміших фігур хард-року.

Окрім занять музикою, він знімався у реаліті-шоу "Сімейка Осборнів" для MTV, де розповідав про своє життя з дружиною Шерон та двома дітьми в Лос-Анжелесі. Його концерти завжди супроводжувалися дивними витівками, які привертали багато уваги молоді. Наприклад, одного разу він відкусив голову голубові прямо на сцені, а через кілька років повторив "трюк" з кажаном. Іноді він обливав глядачів кров’ю або кидався сирим м’ясом, а у відповідь публіка закидала його дохлими кішками та жабами.

Також він є засновником концерту Ozzfest, який популяризує важку музику, гастролюючи по всьому світу.

У 2003 році він упав із квадроцикла, після чого йому довелося вставити металеві хребці. У 2019 році металеві частини зрушили, а стан музиканта погіршився.

Пізніше стало відомо, що у нього розвинулася хвороба Паркінсона, а до 2025 року він втратив можливість ходити. Останній концерт він дав на початку липня 2025 року, хоча за час виступу так і не піднявся з крісла.

Осборн був двічі включений до Зали музичної слави Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США — у складі Black Sabbath і як сольний виконавець.

Як повідомлялося раніше, на початку липня не стало 67-річного голлівудського актора Майкла Медсена, який зіграв у багатьох культових фільмах режисера Квентіна Тарантіно