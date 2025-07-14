Умер легендарный советский режиссер, снявший главный фильм-катастрофу того времени

Кинорежиссер скончался на 93-м году жизни

В понедельник, 14 июля, стало известно о смерти известного советского кинорежиссера Александра Митта, который с начала месяца находился в больнице в тяжелом состоянии. Он скончался в результате онкологического заболевания.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Александру Наумовичу было 92 года.

Известный кинорежиссер скончался сегодня ночью из-за рака почек. В последнее время он находился в состоянии сопора, близкого к коме и принимал сильнодействующие обезболивающие препараты. Других деталей пока не сообщали. Родные еще не решили, где состоится прощание с советской легендой.

Умер Митта Александр

Отметил, что Александр Митта снял более 20 фильмов, в частности Друг мой, Колька!..", "Точка, точка, запятая…", "Звонят, откройте дверь", "Сказка странствий". Но самым известным стал его фильм-катастрофа в СССР под названием "Экипаж". В нем рассказывается о падении пассажирского самолета Ту-154.

Кинорежиссер находился в московском центре паллиативной помощи, его состояние оценивали как тяжелое. Он не реагировал на внешние раздражители и не мог ничего делать самостоятельно.

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